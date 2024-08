Már 100 millió palackot váltottak vissza Magyarországon

Ez történhet a csomagolásonkénti 50 forinttal - Európában egyedülálló dolgot kínál a MOHU applikációja

A sajtóeseményen Till Attila "Tilla", a MOHU nagykövete mutatta be a CBA egyik REpont automatájának használatát, és azt, mi történhet a palackonkénti 50 forintos betétdíjjal, miután a vásárló visszakapta:

1. A visszaváltásnál jelentkező összeg jótékony célra felajánlható.

2. A visszaváltási összeg kerülhet a vásárló bankszámlájára is, ennek feltétele, hogy az előzetesen telepített okostelefonos applikációban meg kell adni annak a bankszámlának az adatait, ahová a felhasználó a díjmentes visszautalást kéri. Ez egész Európában egyedülálló megoldás. Az applikációt nagyjából 700 ezren használják jelenleg, az térképes segítséget nyújt a visszaváltási pontok megtalálásában is. A bankszámlára való visszatérítést a felhasználók 10-15 százaléka választja.

3. A legnépszerűbb az utalvány, melynek értéke az üzletben akár azonnal fel is használható vásárláskor, vagy a kasszánál készpénzre váltható. Fontos, hogy az utalványokat annál az üzletláncnál lehet felhasználni, ahonnan az automatába visszavitt termékeket vásároltuk (de egy üzletlánc bármely más boltjában is használhatók). Mivel az üzleteknek ez forgalomnövekedést jelent, valamint ennek üzletek közötti átjárhatósága rendkívül bonyolult számviteli feladatokkal járna, ezért ebben – az utalványok boltokhoz rendelésében – nem is várható változás.