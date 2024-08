Megszólalt a nemzeti olajipari vállalat a Barátság kőolajvezeték 2025. január 1-jei leállításáról, melyet az ukrán elnöki tanácsadó tényként közölt egy vele készült interjúban.

A MOL közleménye szerint ebben a témában nem kapott semmilyen jelzést,

az ukrán féllel továbbra is meglévő és jó üzleti kapcsolatunk van, valamint a szállítások is folyamatosak.

A Nexta oldalán megjelent interjúban pénteken Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója azt mondta, a vezetékek leállításával, illetve az orosz energiahordozók kizárásával Moszkva a legjobb piacát veszti el.

Vaclav Bartuska, a cseh külügyminisztérium energiabiztonsági különmegbízottja a Reutersnek nyilatkozva pénteken elmondta: az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték esetleges leállása a jövő évtől nem jelentene problémát a Cseh Köztársaság számára. Hozzátette: Ukrajna nem először figyelmeztetett egy esetleges leállásra, és meg kell várni, mi történik.

A Barátság kőolajvezeték egyik szakaszáról készült 2019-es felvétel

Fotó: Shutterstock/Alex Sobal

Miként az Origo megírta,

2025. január 1-jétől leáll a Barátság kőolajvezeték, amelyen keresztül orosz kőolajat szállítottak Magyarországra, Csehországba és Szlovákiába

– ezt Mihajlo Podoljak, az ukrán Köztársasági Elnöki Hivatal vezetőjének tanácsadója közölte.

Podoljak azzal érvelt, hogy az EU határozata szerint ezeknek az országoknak diverzifikálniuk kell az olajellátást és le kell állítaniuk az Ukrajnán áthaladó tranzitot. Mindezt tehát megteszi most helyettük Ukrajna, a döntésük pedig a gázra is vonatkozik. Voltak bizonyos szerződéses mennyiségek, és a tranzit 2025. január 1-jén fejeződik be. De nagyvonalúan hozzátette, ha "amennyiben az európai országok kazah vagy azerbajdzsáni gázra van szükségük, akkor Ukrajna készen áll ennek a leszállítására."

Az Oroszországból kiinduló Barátság kőolajvezeték Ukrajnában elágazik. Egyik ága Ukrajna irányából lép be Magyarországra, ez a Barátság II. vezeték, ezen Százhalombattára érkezik a kőolaj, a kapacitása évi 7,9 millió tonna. A másik ág Szlovákiába, majd Csehországba megy tovább. Ez látja el a Mol csoporthoz tartozó Slovnaft pozsonyi finomítóját. Az erről leágazó Barátság I. Százhalombattát köti össze Ipolysággal. Ez utóbbi kapacitását a Transpetrol 2015-ben 80 millió dolláros befektetéssel 3,5-ről 6 millió tonnára emelte, hogy a Barátság vezeték leállása esetén mindkét finomítót el lehessen látni a tengerről – írta a Világgazdaság.