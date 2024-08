Látványos videón Nagy Lajos király kedvenc várának felújítása

A Szinva-patak völgye fölé magasodó sziklatömbön épült fel Diósgyőr vára, amely az Épkar Zrt. és az FK-RASZTER Zrt. konzorciumának köszönhetően kaphatja vissza évszázadokkal ezelőtt elvesztett tereit. A Nagy Lajos király kedvenc várának mondott középkori erődítményt 2021-ben kezdték el felújítani.

Tavaly novemberben rendelte meg a beruházó a tornyok és palotaszárnyak megerősítését, így a kivitelező konzorcium elkezdte a megerősítési munkákat.

A belső vár rekonstrukciója során mintegy 3900 négyzetméter alapterületű új épületet alakítanak ki. Az északnyugati szárnyban visszaépítik a lépcsőházi tornyot és az azt megkerülő rámpát is. A tornyok helyreállításával a legfelső szinteken fedett-nyitott kilátót kap majd a város. A beruházás része a külső vár felújítása is, amelyben a Királynék kertjét középkori kertészettechnikával, korabeli forrásokból kiválogatott fűszer- és gyógynövényekkel telepítik be; négy bástya párt is visszaépítenek, külső várteraszokat létesítenek, két szinten pedig végigsétálható várfalat alakítanak ki.

Nagy lendülettel folytatódik majd az építkezés a következő hónapokban.

A külső vár teraszszintjén a vízszigetelési munkálatok, majd az esztrichbeton készül el hamarosan, a kazamata padlóját pedig a bazaltbeton burkolattal látják el.

Hamarosan megkapja kőburkolatát a keleti bástya és megkezdődik a nyugati bástya csillagboltozatának falazása; a külső konyhaépület pedig fa tetőszerkezet alá kerül.

Csapadékvíz elleni szigeteléssel látják el a belső vár elkészült födémeit, majd a második szinti aljzatokon felépítik az új padlórétegrendet.

Az egész régió különleges turisztikai attrakciója lesz a megújult diósgyőri vár

Fotó: magyarepitok.hu

Rövidesen megkapják tetőszerkezetüket a palotaszárnyak cserepezéssel és bádogozással együtt, sőt, ősztől a nyílászárók beépítése is elkezdődhet.

Ha minden a tervek szerint alakul,

2025 tavaszán Diósgyőr vára 14. századi fénykorához hasonló pompában várhatja majd újból látogatóit.

"Jövőre befejezzük az építkezést, és úgy lesz, ahogy ígértük; olyan várunk lesz, ami méltó Diósgyőr történelmi hagyományaihoz, de egyben megállja a helyét, mint a miskolci turisztikai ágazat zászlóshajója is" - nyilatkozta Kiss János, a térség országgyűlési képviselője a boon.hu-nak.