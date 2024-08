Halott kutyájának köszönheti lottónyereményét egy férfi

Az ohioi Tiffinben élő Roer Sours vásárolt egy lottószelvényt, és szerencsét próbált egykori németjuhász kutyája tenyésztői számával, ami 1-0-8-2-2 volt.

Maga sem hitte volna, de eltalálta a nyerőszámokat.

Csak ültem, és bámultam a tévé képernyőjét, rajta a számokat. Szó szerint lefagytam. Egyszerűen nem hittem el, hogy eltaláltam"

- mondta.

Nyereményét Sours adósságai törlesztésére és megtakarításai növelésére szeretné fordítani.

Eközben egy másik ohioi férfi július 4-én nyert a Powerball jackpot-on, ezzel megszerezte magának a teljes pénzügyi szabadságot,

ahogyan azt a the Mirror US is megírta.

Lottószelvény.

Fotó: Shutterstock/Andrey_Popov / Shutterstock/Andrey_Popov

A jackpot nyertes jegyét a Huber Heights Walmart Supercenterben vásárolták meg, ahogyan azt azt az Ohio Lottery pénteken derítette ki. A Powerball főnyereményét 2024-ben ötször szerezték meg, a legutóbbi nyertes egy New Jersey-i játékos volt, aki június 10-én egy 222,6 millió dolláros nyereményt zsebelt be.

Azonban nem mindig alakul minden a tervek szerint, vannak, akik számára a lottónyeremény egyben hátrányt, sőt, igazi szerencsétlenséget hozott.

2021 februárjában Rachel Kennedy számára szó szerint a feje tetejére állt a világ. A fiatal nő akkoriban a Brightoni Egyetem hallgatója volt, és eltalálta az EuroMillions mind a hét nyrőszámát. Azonban tragikus módon nem sikerült átvennie a nyereményt, mert a bankszámláján lévő összeg nem érte el az ehhez szükséges minimumot. Emiatt párjával, Liam McCrohannal együtt 182 millió forinttól esett el.

Egy amerikai férfi, John Cheeks pedig azt hitte, hogy megnyerte a 340 millió dolláros Powerball jackpotot, majd később közölték vele, hogy a honlapjukon csak tévedésből tüntették fel az ő számait, mint nyerő kombinációkat. A férfi emiatt beperelte a lottótársaságot.

Egy férfi pedig, aki nemrég 15 milliárd forintot nyert a lottón, azt állította, hogy a nyeremény tönkretette az életét, hiszen megromlott a viszonya a barátaival és a családtagjaival, akik ezután csak a pénze miatt keresték, és az egész nyereménye felett rendelkezni akartak. A férfi ezt megunta, ezért a legtöbb emberrel megszakította a kapcsolatot, ami rendkívül megviselte őt.

