A híres sorozatsztár pornós lett, ezért a lánya megszakította vele a kapcsolatot

A 38 éves Sammy Winwarddal, az Emmerdale sororzat sztárjával teljesen megszakította a kapcsolatot a 19 éves lánya, Mia, amikor elmondta neki, hogy ő is regisztrált az OnlyFans-oldalára.

Teljesen undorodott tőlem, és nem volt hajlandó beszélni velem. Pedig azt gondoltam, olyan erős a kapcsoltunk, hogy ilyen nem történhet meg

- meséli Sammy.

Az anya megpróbálta elmondani lányának, hogy a pornóoldalon, másokhoz képest, ő nem vetkőzik le teljesen, csak bikiniben pózol. Azonban ezt nem értette meg a lánya, aki szintén az OnlyFansen keresi a pénzét.

Mia havonta akár 30 ezer fontot, tehát 13 millió forintot is keres a szexi tartalmaival.

Végül Sammy, hogy újra közelebb kerüljön a lányához, törölte a fiókját, de még ez sem segített annyit, hogy ugyanolyan legyen a kapcsolatuk, mint korábban. Ugyan néhányszor szoktak találkozni, de Mia még mindig haragszik az anyjára, amiért idegeneknek mutogatta a testét.

Sammy a veszekedés óta alig beszél a lányával

A hírre Carla Bellucci, Nagy-Britannia „leggyűlöltebb” nője is reagált, aki elmondta, mikor ő is regisztrált az OnlyFansre, akkor vele az egyik fia szakította meg a kapcsolatot. Végül ő is törölte a fiókját, de hozzátette, hogy bármikor újraindítaná a pornómodell karrierjét. Ugyanis szerinte a gyerekeknek tiszteletben kell tartaniuk a szüleik döntéseit.

Carla azt tanácsolta a többi szülőnek, hogy ne adják fel az álmaikat a gyerekeik miatt.

Sajnálom azokat az anyukákat, akik mindent megtesznek a gyerekeikért, főleg azokat, akik a saját életüket is képesek feladni miattuk

- nyilatkozta Carla Bellucci, majd hozzátette, hogy nagyon szereti a gyerekeit, de eközben a saját életét, és házasság is élvezni szeretné.

Forrás: DailyStar.

