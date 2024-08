Óriási gyémánt a világ második legnagyobbja

Gigantikus drágakő került elő Afrika egyik déli országában, Botswanában, a Lucara Diamond nevű gyémántipari vállalathoz tartozó Karowe gyémántbánya területén. Az óriási gyémánt azonnal átrendezte a világ legnagyobb gyémántjainak listáját, és nyersgyémántként rögtön a második helyre lépett. Egyúttal a cég szerint újra alátámasztotta, hogy az afrikai gyémántbányászat bár költséges, de megtérülő üzlet, különösen akkor, ha az, ami előkerül a földből, egy dollármilliós gyémánt.

Óriási gyémánt Botswanából: ez a világ a második legnagyobbja

Az Afrika egyik legstabilabb országában talált nagy gyémánt 2.492 karátos. Ennél csak egy nagyobbat találtak eddig: a világon a legnagyobb gyémánt 3.106 karátos, és alább többet is elárulunk róla.

A most megtalált, a Lucara Diamond által közreadott képeken látható, férfitenyér nagyságú drágakő mérete és a karátértéke is magas, ebből azonban még nem lehet megmondani, mennyi lesz a gyémánt ára. Az óriási gyémánt értékét persze szakértői becsléssel meg lehet határozni, de a gyémánt piaci értéke függ attól is, mikor dobják piacra, milyen vevői kör számára hirdetik meg és mikor, esetleg licitálni lehet majd rá.

A gyémánt ára természetesen függvénye áttetszőségének, árnyalatának, és még több, a szakemberek által figyelembe vett paraméternek.

A második legnagyobb gyémánt egyelőre még a névadáson sem esett át, és könnyen lehet, hogy fantázianevet csak megmunkált állapotában kap majd az óriási gyémánt.

Ezzel összefüggésben az is lehet, hogy egy idő után a most megtalált botswanai gyémánt nem marad a második legnagyobb gyémánt a világon. Előfordulhat ugyanis, hogy több darabra vágják, és úgy munkálják véglegesre, ahogy erre korábban már volt példa nagy gyémánt esetén.

Az persze bizonyos, hogy a dollármilliós gyémánt rengeteget ér, valószínűleg pontosabb, ha a drágakő kapcsán egyből több tízmillió dollárra gondolunk mint a gyémánt ára.

Óriási gyémánt – vagyonok mozdulnak meg

Amikor nagy gyémánt kerül elő a föld mélyéről, ha nem is azonnal, de vagyonok mozdulnak meg. Aligha lesz ez másként a most előkerült óriási gyémánt esetében: a botswanai gyémánt bizonyosan sok pénzt fog érni a vállalatnak, amikor eladják. Felbukkanásával a második legnagyobb gyémánt alaposan átrendezte a legnagyobb gyémántok listáját – melyet főként az afrikai gyémántbányászat alakított eddig –, így összegyűjtöttük, mi lett a sorsa a lista élén álló további négy gyémántnak.