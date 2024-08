Brutális méretű melleivel keres rengeteg pénzt ez a pornómodell – fotók

Rengeteg pénzt keres a videóval egy óriási mellű nő. Azt mondja, férje fétise miatt műtette meg a melleit először, de csak miatta soha nem tette volna. Azt is elmondta, hogy bár imádja a mostani külsejét, azért ennek is vannak árnyoldalai. Például nagyon nehezen kap melltartót, ami az ő méreteit tekintve nem is meglepő.

Demora Avarice imádja mutogatni a melleit. Sőt, azt még nagyobbra fogja műttetni, pedig már most is óriásiak. Fotó: Demora Avarice A 38 éves amerikai nő abból él, hogy pornóvideókat készít az oldalára, amelynek rengeteg követője van. Az élete akkor változott meg, amikor elkezdte felfedezni a mellnagyobbítási fétisét. A nő, aki állítja, szereti a természetes megjelenést és az elsők között volt, aki zsírpótláson esett át ahelyett, hogy az implantátumot választott volna, és soha nem érezte magát ennél magabiztosabbnak. Úgy gondolja, hogy az átalakulás megtanította neki az önbizalom valódi jelentését. Igazán boldog vagyok, és nagyon jó érzés, hogy ezt mondhatom! Implantátumokat fogok beültetni, de ez inkább a belső támogatást szolgálja, mint a méret növekedését - mondta a Daily Starnak. "Ez mindig is arról szólt, hogy jól érezzem magam a bőrömben, és ez sok tekintetben segíti a mentális egészségem. Az emberek ítélkeznek, de ha beszélgetni kezdek velük, az a legtöbb esetben pozitív hozzáállást eredményezett. Persze vannak hátrányai is annak, hogy ekkorák a melleim, például nehezebb a férjemet, Grievet megölelni, és határozottan nehezebb melltartókat találni!" Fotó: Demora Avarice Az ötgyerekes anya úgy gondolja, hogy az embereknek azt kell tenniük, ami boldoggá teszi őket, még akkor is, ha ehhez a műtétet kell választaniuk. Hét éve készít pornóvideókat. Úgy gondolta, megpróbálhat egy kis plusz pénzt keresni férje fétiséből. Végül rengeteg pénzt keresett ezzel. Szívesen ugrálok szűk felsőben, ami a legtöbb ember számára látványos. Ez a munka sokkal összetettebb, mint azt az emberek gondolják, sok minden történik a színfalak mögött. A férjem mindig az első számú támogatóm és a legjobb barátom jó és rossz napjaimban. Azt is mondta, a férje igazi mell imádó, de csak miatta soha nem műtette volna meg magát. Korábban a szintén hatalmas mellű golfozóról is írtunk, aki negyven felett is lélegzetelállító. A képeiből készült galériát itt nézheti meg. Ebben a cikkükben pedig egy másik golfozónőről írtunk, akit a világ legszexisebb nőjének választottak meg.

