Itt az OTP nagy bejelentése, amire sokan vártak

A telefonos csalók egyre változatosabb eszközökkel igyekeznek a jóhiszemű banki ügyfeleket megtéveszteni. Az elkövetők egy bank vagy szervezet dolgozójának adják ki magukat, és egy hamis történetet kitalálva (például azt, hogy gyanús tranzakciót észleltek az áldozat bankszámláján) próbálnak bankkártyaadatokat vagy internetbanki belépési adatokat kicsalni, esetleg távoli elérést lehetővé tevő alkalmazást letöltetni az ügyfél telefonjára (például Anydesk, Teamviewer) azzal az indokkal, hogy ez egy vírusirtó vagy egy biztonsági program – foglalja össze a gyakori csalási kísérleteket az OTP Bank.

A pénzintézet tájékoztatása szerint ugyanakkor új fejlesztésükkel ezeket a csalási kísérleteket az ügyfelek még könnyebben kiszűrhetik.

Az OTP MobilBankba belépve, hívás közben a Profil menüpontra (a saját nevük melletti ikonra) kattintva

megnézhetik, hogy valóban a hitelintézet munkatársával beszélnek-e.

Az új funkcióval a banki hívás időpontja, a hívószám, valamint az ügyfélszolgálati azonosító is ellenőrizhető. Így ha az ügyfél rákérdez az ügyfélszolgálati azonosítóra, még egy lépés segíthet neki eldönteni, hogy csalóval áll-e szemben.

Az OTP Bank céglogója - új fejlesztés készült a telefonos csalási próbálkozások kiszűrésének segítésére

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Az applikáció a július 22. után indított hívásokat listázza, így a későbbiekben akár a nem fogadott hívások adatai is azonosíthatók. A pénzintézet közlése szerint az applikáció frissítése után a legközelebbi híváskor láthatóvá válik a hívás időpontja, a hívószám, valamint az ügyfél ügyfélszolgálati azonosítója.

Minden ügyfelünket arra kérünk, hogy minden banki hívásnak tűnő esetben használják ezt a lehetőséget, és győződjenek meg róla, hogy nem egy csaló van a vonal túlsó végén

– mondta Pesti Kornélia, az OTP Bank Contact Centerének igazgatója.

A fejlesztések mellett a pénzintézet – és más bankok is – folyamatosan több csatornán hívják fel a figyelmet arra, hogyan ismerhetők fel a különböző csalási módszerek, és mit tehetnek az ügyfelek, ha gyanús esettel találkoznak. Emellett azonban szükség van arra is, hogy az ügyfelek is vigyázzanak az adataikra, mert ha azokat kiadják, a szélhámosok bármilyen védelmi rendszert kijátszhatnak.