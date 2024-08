Rejtélyes figura ijesztgeti az embereket Budapesten

Budapesten egy rendkívül rejtélyes lény bukkant fel, gyakorlatilag a semmiből. Nem is akárhol jelent meg a mesebeli szereplő, akit leginkább egy faunhoz tudnánk hasonlítani: Budapest egyik legközpontibb környékén, az Andrássy úton videózták le.

Több platformon is a Budapest Eye tette közzé a felvételt, így egyből elindultak a találgatások: ügyes marketingfogásról lenne szó?

Az viszont biztos, hogy a jelmez kivitelezése igen kifinomult: nem egy nagyáruházlánc gyermekosztályán vásárolták. A részletgazdag, már-már ijesztő megjelenésre valaki igen nagy hangsúlyt fektetett, nem véletlen, hogy a találgatások már a közösségi médiában is elindultak. Ki lehet ez? Mit akar? Mikor és miért jön elő?

A Promotions.hu szerint bárki is álmodta meg ezt a rendkívüli akciót, célt ért: rengetegen beszélnek róla már országszerte.

Vannak, akik kifejezetten azért mennek ki az általuk tippelt időpontban, hogy esetleg láthassák a maskarás figurát, sokan akarnak vele fotózkodni, pacsizni, de hiába szólnak hozzá, semmit nem árul el magáról.

Az Andrássy úton filmezték le a furcsa szellemalakot

Fotó: : Shutterstock.com

A faunok, a kísértetek persze a világ más tájain is felkeltik az emberek érdeklődését. Az angliai Hampshire-ben található Beaulieu település például annyira elnyerte a britek szívét, hogy még a kedvenc úti céljaik közé is bekerült, miközben állítólag itt van a világon a legtöbb kísértetjárta épület, amiről több száz évre visszamenőleg is van írásos bizonyíték.

Beaulieu elnevezése francia eredetű, és gyönyörű helyet jelent. A település nemrég felkerült a 30 legvonzóbb falu listájára, de már korábban is ért el előkelő helyezést hasonló rangsorolásokon. 2020-ban például a Conde Nast Traveller az Egyesült Királyság és Írország ötödik legszebb falujának nevezte.

Az egykor a Beaulieu apátság kapujaként használt kastély ma is a jelenlegi lord és lady Montagu házaspár otthona, de a ház bizonyos szobái és a kert nyitva áll a turisták előtt a hét minden napján.

Ez állítólag az egyik legkísértetjártabb hely Nagy-Britanniában, több száz évre visszamenőleg jelentettek itt szellemeket.

Egyesek szerint itt járkál Beaulieu grófnőjének, lady Isabellának a szelleme is, aki 1786-ban halt meg.