Rémisztő fantomnő ijesztgeti az autósokat egy hazai főúton

A Ripost információi szerint napokban az 51-es főúton a Dunavarsány és Majosháza közötti útszakaszon meghökkentő jelenségbe botlottak a kora reggel és hajnalban arra autózók: egy nő teljes nyugalommal sétálgatott a kocsik között.

Úgy tűnt, nem igazán figyelt a biztonságra:

életveszélyes módon ugyanis nem csak, hogy nem viselt láthatósági mellényt, de szürke, a hajnali sötétségbe és félhomályba beolvadó öltözéket hordott, emellett még csak le sem húzódott az út szélére, inkább az úton sétált.

A döbbent sofőrök közül többen is összefutottak a furcsa fantomnővel: volt, akivel teljes léleknyugalommal sétált szemben.

Az utóbbi néhány hétben egyre több helyről hallani olyan különös alakokról, akik valamilyen abnormális, finoman szólva szokatlan dologgal zökkentik ki az embereket a hétköznapjaikból. Júniusban a XX. kerületből érkezett ilyen panasz.

Pesterzsébeten, a Gubacsi híd, a Csepeli átjáró, a Helsinki út és a Duna soroksári ága között van a Gubacsi lakótelep. Az itt élőknek sokáig kellett elviselni valakinek a fülsüketítő ordibálását.

Képünk illusztráció

Fotó: Kalmár Csaba Tibor

Napokon keresztül lehetett hallani, hogy valaki torka szakadtából üvöltözik. Sokak életét megkeserítette az ordítórém, de senkinek sem sikerült beazonosítania.

Az ordítórémet jóval 23 óra után lehetett hallani, azaz olyankor, amikor az emberek többsége már aludt, úgyhogy nem csoda, ha sok embert zavart, hogy ordenáré óbégatásra kellett ébrednie a legszebb álmából. Egy helyi férfi szeretette volna megtudni, hogy ki és miért vetemedik ilyesmire már a sokadik éjjel, ezzel nem kis kellemetlenséget okozva a helyieknek, ezért sokáig kereste, hogy ki üvöltözhet minden éjszaka, de nem sikerült megtalálnia.

Korábban többször beszámoltunk a hasonló furcsaságokról szerte a fővárosban és azon kívül is. Volt itt már többek között orálfantom, csengetőfantom, aztán a tetétleni fantom. Egy olyan terézvárosi esetet is felelevenítettünk, amelynek tulajdonosa több címmel is „büszkélkedhet”. Ő két legyet üt egy csapásra és nemcsak odafosik, de oda is hány a lakóközösségén belül többek között az udvarra, amit már nem bírnak elviselni az ott élők. Mindez nem is csoda, hiszen évek óta kell együtt élniük a feltehetően pszichiátriai esettel.