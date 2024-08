Téves számla miatt zaklatta a házaspárt egy vízügyi cég

Anna végül 2021 decemberében a Ofwathoz - az angliai és walesi víz- és szennyvízszektor gazdasági szabályozó hatóságához - is panaszt nyújtott be, valamint az ombudsmant is felkereste. Eközben pedig család kiköltözött a cowdeni otthonukból, de 2022 júliusában újra üldözni kezdték a cég behajtói, azonban miután a nő beszélt az Ofwattal, a Southern Water-rel, azok elnézést kértek és lezárták az ügyet.