Sztárok, akik szinte minden vagyonukat elvesztették

A hírnév és a gazdagság gyakran kéz a kézben jár, ha azonban valaki nem jól bánik a pénzzel, legyen bármilyen ismert is, akkor könnyen elillanhatnak a megszerzett dollár százmilliók. Olyan sztárokat mutatunk be, akiknek mára csupán töredéke maradt meg az egykori vagyonának. Egy részük rosszul fektetett be, másokat elragadott a fényűzés és felesleges dolgokra pazarolták a pénzüket, de vannak olyanok is, akiket elmérgesedett válások semmiztek ki.

Kim Basinger 1989-ben a georgiai születésű Kim Basinger színésznő, más befektetőkkel közösen 20 millió dollárért felvásárolta a mindössze 500 lakosú Braselton városát, amelyet több mint egy évszázada az azonos nevű család irányított, illetve birtokolt. Az adásvétel tárgyát képezte egy szupermarket, bank, üzletek, 600 holdas ipari park és további 1200 holdnyi ingatlan. A színésznő terve az volt, hogy filmstúdiót és filmfesztivált hozzanak létre a szülővárosához, Athenshoz közel fekvő városkában. Kim Basinger

Fotó: Getty Images Azonban visszamondott egy filmszerepet, amire szerződés kötelezte, ezért a filmstúdió beperelte szerződésszegés miatt. Amikor Basingert a bíróság több mint 8 millió dollár fizetésére kötelezte, csődöt jelentett, majd később megegyezésre jutott a stúdióval. A braseltoni projekt azonban nem valósulhatott meg: finanszírozási gondok miatt 1995-ben partnereivel 4,3 millió dollárért kénytelenek voltak eladni az ingatlanegyüttest. Lapozzon, a következő oldalon újabb sztár következik, aki elvesztette a vagyonát!

