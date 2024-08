Országos uborkahiányt okozott egy TikTok-videó

Izland kifogyott az uborkából: a zöldség azt követően tűnt el boltokból, hogy egy népszerű gasztro-influenszer, a magát "Uborkasrácként" azonosító Logan Moffitt videóját extrém módon felkapta a közösségi oldal. Pedig Moffitt abban nem csinált semmi különöset, mindössze annyit, hogy uborkát használva készített el néhány, az ázsiai konyhából származó salátavariációt.

A receptek azonban annyira megtetszettek a szigetország lakosainak, hogy szinte egy emberként rohantak a boltokba az alapanyagokért, és maguk is videóra vették, ahogy elkészítik a korábban látott uborkás salátákat.

A dominóeffektusnak meglett a következménye.

Felvásárolták az izlandiak az összes uborkát, hogy ázsiai salátát készíthessenek (illusztráció)

Fotó: Getty Images/iStockphoto/Vadimguzhva

Mostanra lényegében sehol nem lehet kapni uborkát Izlandon, de a kereslet miatt vészesen fogynak más, a salátákhoz szükséges összetevők is, mint például a szójaszósz vagy a szezámolaj. Izland adottságai révén szerény mezőgazdasági termelésre képes, s bár a szigeten van haszonállat-tartás és üvegházas zöldség-gyümölcs termesztés is, az élelmiszer jelentős részét importálják. Így egy gyors és nagymértékű keresletnövekedés esetén – mint történt most –a készleteket nem lehet azonnal pótolni, pontosabban csak nagy ráfordítások árán.

Úgy tűnik azonban, hogy a kereskedők egy részének ez is megéri. A Krónan Izland egyik legjelentősebb kiskereskedelmi lánca, nagyjából két tucat üzlettel országszerte, a kínálatukban megjelenő uborkák 99 százaléka izlandi üvegházas termesztésből származik. Ám mivel a cégnél teljesen kifogytak abból, ezért arra kényszerültek, hogy

sürgősségi, repülőgépes utánpótlást rendeljenek Hollandiából.

S könnyen lehet, hogy a rothasztott cápa hazájában nem ez lesz az egyetlen ilyen alkalom.

Az "uborkaőrület" időzítése meglehetősen kedvezőtlen számunkra

– közölte Kristin Linda Sveinsdottir, aki az izlandi zöldségtermesztőket tömörítő SFG egyik vezető munkatársa.

Sveinsdottir elmondta, hogy az uborkatermesztést a farmererek ciklikusan végzik, azaz időről időre kerül elő ez a növény, és ráadásul most egy épp olyan időszakban vannak, amikor csekély a növekvő termés mennyisége. Azt is mondta, hogy a helyzet várhatóan csak romlani fog uborkafronton a nyári szünet végével, amikor az iskolák újranyitnak, és a menzák nagy mennyiségben fogják igényelni az uborkát az étkeztetéshez.