Új fizetési mód a magyar boltokban

Az MNB, a Giróval és a bankokkal együttműködve célként tűzte ki, hogy a belföldi instant átutalásokat is kezelő Azonnali Fizetési Rendszerre épülve hozzanak létre egy hazai elektronikus fizetési megoldást, ami alternatívája, illetve versenytársa is lehet a kártyás fizetésnek. A qvik hazai, biztonságos és árazásban is versenyképes lesz