Újra megnyitott a világ egyik legszebb McDonald’s étterme, a Nyugati pályaudvarnál

34 évvel ezelőtt, 1990-ben nyílt meg a Nyugati téri McDonald’s, amelyet a világ egyik legszebb gyorséttermeként tartanak számon.

Csütörtökön több mint féléves felújítás után nyithatott újra az étterem, amely ezzel lezárja a vállalat átfogó étteremátalakítási programját is:

utolsó állomásként nemcsak a „Jövő Élménye” koncepció szerinti átalakításra, de a műemléképület enteriőrjének, különleges belsőépítészeti elemeinek rekonstrukciójára, ebben pedig természetes alapanyagok használatára is sor került. A munka értéke nagyságrendileg 1,8 milliárd forint volt - derült ki a cég közleményéből.

Korábban a Market Építő Zrt. építhette át a világszinten is egyedi belsőépítészeti megoldásokkal létrehozott Régi Posta utcai „Mekit”. Most a Nyugati téri McDonald’s épületrészét is a szomszédos eklektikus Nyugati Pályaudvarhoz igazodóan gazdag díszítéssel, neoreneszánsz és neoromantikus jegyekkel átszőtt belsővel formálták a mai kor elvárásainak megfelelő térré. Az étterem enteriőrje egy ausztrál dizájn stúdió, a Landini tervei alapján készült, melyeket Sass Géza magyar belsőépítész tervező adaptált a helyszín adottságaihoz.