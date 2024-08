Már az üvegvisszaváltással is csalnak

Július 1. után némi kivétellel már nem forgalmazhatók italok visszaváltásra nem alkalmas csomagolásban, és a betétdíjas palackok visszaválthatók az erre a célra felállított automatákban. Csalók azonban már ebben a betétdíjas visszaváltási rendszerben is megtalálták a visszaélés lehetőségét:

elkezdett terjedni egy újfajta csalás, amit kifejezetten ehhez a rendszerhez találtak ki a bűnözők, és amivel rengeteg pénzzel tudják lehúzni a gyanútlanokat.

A csalás a rendszer adományozásról szóló oldalára fókuszál, ugyanis a visszaváltás során nem csak a visszautalás vagy a levásárlás opciót választhatjuk, de jótékony célra is felajánlhatjuk a visszavett palackokból származó pénzt. Az idei kedvezményezettek a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, valamint a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika, de más szervezet számára is eljuttathatjuk a pénzünket, ha megvan hozzá a megfelelő QR-kód.

Viszont van egy súlyos tévhit az adományozás ezen részéről, ugyanis sokan azt hiszik, hogy ha egy általuk kiválasztott szervezetnek akarjuk elküldeni a betétdíj árát, akkor is a jótékonyság menüpontra kell nyomni, de ez nem így van. A Promotions.hu felhívja a figyelmet arra, hogy ebben az esetben is a banki utalás opciót kell kiválasztani, majd be kell olvasni azt a QR-kódot, amit a támogatni kívánt szervezet közzétett a hivatalos honlapján vagy a közösségi oldalán.

Nagyon fontos, hogy csak olyan QR-kódot olvassunk be, amit maga a szervezet tett közzé, mert pontosan ilyen formában találták ki az újfajta REpont-csalást, amivel a csalók hamis kódokkal akarják megszerezni az emberek pénzét.

A kötelező visszaváltási rendszer (DRS) értelmében már csak olyan, kötelezően visszaváltási díjas termék hozható forgalomba, amelyre a gyártó megfizeti a visszaváltási díjat. A visszaváltási díj darabonként egységesen 50 forint. A vevők ennyivel drágábban vásárolhatják meg az érintett termékeket, de a kiürült, nem sérült csomagolás visszaváltásával a visszaváltási díjat visszakaphatják.

A rendszer célja, hogy minél több italtermék csomagolását váltsák vissza.

Az érintett, kötelezően visszaváltási díjas termék a fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék fogyasztói, közvetlen, műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, palack vagy doboz formájú, nem újrahasználható vagy újrahasználható csomagolása, amely 0,1–3 literig terjedő űrtartalmú. Tipikusan ilyenek a sörös-, energiaitalos vagy üdítősdobozok, illetve a borospalackok. Nem tartozik ebbe a körbe a tej és tejtartalmú italtermékek csomagolása, valamint a speciális alakjuk miatt visszaváltó berendezéssel nem visszaváltható csomagolások.