Veszélyes szúnyogok terjedtek el már Magyarországon is

A nyár egyik kellemetlen velejárói a szúnyogok, ugyanis ebben az időszakban a meleg és a csapadékos időjárás miatt könnyen el tudnak szaporodni. Éppen ezért a szúnyogok irtása folyamatosan történik, ám ez a legtöbb esetben önmagában nem elegendő, figyelmet kell fordítanunk az egyéni védekezésre is. Ez történtek krémmel, spray-vel, füstölővel vagy éppen elektronikus riasztó rendszerrel. A szúnyogok már önmagukban is bosszantóak, azonban vannak olyan veszélyes szúnyogok is, amelyek súlyos betegségek terjesztői is lehetnek.

Veszélyes szúnyogok: Egyre több invazív szúnyogfaj telepedik Meg Magyarországon.

Fotó: Shutterstock

Veszélyes szúnyogok: a tigrisszúnyog, a japán bozótszúnyog és a többiek

Az egyik legveszélyesebb szúnyogfaj, amely Európában terjed, az Aedes albopictus, ismertebb nevén a tigrisszúnyog. Eredetileg Délkelet-Ázsiából származik, de ma már számos európai országban megtalálható, beleértve Olaszországot, Franciaországot, Spanyolországot és Magyarországot is.

A tigrisszúnyog különösen aggasztó, mivel többféle vírus, például a dengue-láz, a chikungunya-láz, a Zika-vírus, de újabban már a nyugat-nílusi láz terjesztői is lehetnek.

A tigrisszúnyog kiválóan alkalmazkodik a városi környezethez, ahol kis vízgyűjtőkben, például virágcserepekben, esővíztárolókban és elhagyott gumiabroncsokban szaporodik. Az éghajlatváltozás miatt Európa egyre több részén képes túlélni a telet, ami növeli populációjának északra való terjedésének esélyét.

Ahogy azt az Origo megírta, június elején már 13 európai uniós országban, köztük Magyarországon is regisztrálták a világ egyik legveszedelmesebb invazív vérszívó rovarát, a számos betegséget terjesztő ázsiai tigrisszúnyog képében. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) úgy véli, a kedvezőtlen tendencia az éghajlatváltozásnak köszönhető.

Egy nemrég elkészült, egész országot lefedő szúnyogtérkép alapján a tigrisszúnyog leginkább a délnyugati országrészt hódította meg, míg a japán bozótszúnyog és a koreai szúnyog állományai elszórtan helyezkednek el, és nem alkotnak egységes tömböket. Utóbbi oka az lehet, hogy ez a két faj csak nemrég jelent meg Magyarországon, jelenleg terjedőben vannak, az éves elterjedési mintázatok még drasztikusabban változnak. Ráadásul az eddigi megfigyelések szerint a két faj verseng is egymással, mert amíg öt évvel ezelőtt a japán bozótszúnyogról érkezett több bejelentés, mostanában a koreai szúnyogból van több.