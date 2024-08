Féláron kelt el a világ legdrágább háza

Miután eredetileg 295 millió dollárért hirdették, a Los Angeles-i mega-kúriát, végül 141 millió dollárért kelt el. A 105 000 négyzetméteres otthon 20 hálószobával, egy futópályával négy tekepályával, egy szórakozóhellyel és két borospincével is rendelkezik. A luxusotthont építő ingatlanfejlesztő és filmproducer, Nile Niami „The One” névre keresztelte az ingatlant, amelyben biliárdasztal, 30 fürdőszoba, olimpiai úszómedence méretű medence és további öt kisebb medence is van - írja a Daily Star.

Maga az éjszakai klub 7000 négyzetméteres, és egy oldalsó bejárattal rendelkezik, amely az utcára nyílik, így a vendégek közvetlenül onnan is beléphetnek.

Korábban az ingatlanról és annak hatalmas áráról beszélve Niami azt mondta:

Ha van valami olyan ritka, mint a Mona Lisa, akkor bármennyit elkérhetsz érte.

Úgy véli, "most már olyan sok a három számjegyű eladás Los Angelesben és a világon, hogy a kért ár már nem ésszerűtlen."

Az ingatlan megépítéséhez 82,5 millió dollárt (nagyjából 30 milliárd forintot) vett fel.

Az eladást lebonyolító Concierge Auctions szóvivője szerint az ingatlan 126 millió dollárba (nagyjából 46 milliárd forint) került, amikor árverés alá került.

Az aukciósház 12%-os jutaléka a teljes árat 141 millió dollárra emelte, ami több mint kétszerese az amerikai otthoni árverés korábbi rekordjának – áll a cég közleményében.

A tavalyi év egyik legnagyobb üzlete az lehetett az ingatlanpiacon, hogy eladta londoni rezidenciáját egy mesésen gazdag sejk. Katar tavaly hivatalba lépet jelenlegi miniszterelnöke, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani 2021-ben vette az álomotthont. Az ügylet még tavaly bonyolódott, de csak most kapott nyilvánosságot, köszönhetően a Bloomberg beszámolójának. A kúria London elitnegyedében, a Mayfairben található, a Hyde Park közelében, közelebbit azonban nem lehet arról tudni.

A tranzakció már csak értéke miatt is figyelmet érdemel. A hírügynökség úgy tudja, hogy a luxusingatlant 39 millió fontért adták el. Ez kb. 17,6 milliárd forint.