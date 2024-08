Kiderült, hogy felszámolják-e az 50 forintot a visszaváltós palackokra a Szigeten

Nem számolják fel a vendégeknek a használt palackok visszaváltási árát – árulta el a Sziget fesztivál főszervezője. Kádár Tamás elmondta, hogy a kötelező visszaváltás feladta nekik a leckét, de az idei Szigeten ettől az extra tételtől most eltekintenek.

Ekkora mennyiségben ezt nem lehet megoldani, így mi úgy döntöttük, hogy a visszaváltás árát nem számoljuk fel a látogatóknak

– idézte Kádár Tamás Blikknek adott nyilatkozatát a Világgazdaság.

A Sziget területén 85 italt árusító egység és 80 ételt forgalmazó büfé áll a látogatók szolgálatába. A Sziget ital árai még kedden kiszivárogtak Redditre, erről itt írtunk.

Idén 30. alkalommal rendezik meg a Szigetet, ahol 1000-nél is több program vár a fesztiválozókra. Fellép Kylie Minogue, Liam Gallagher, Martin Garrix vagy Sam Smith, de újra lesz Nagy Utcaszínház és a mindig fantasztikus Cirque du Sziget, sőt, idén az egyik tusolóblokkban is szól majd a zene.

Idén 30. alkalommal rendezik meg a Sziget fesztivált

Fotó: Sziget fesztivál/Instagram

A Sziget, a napi 95-ezres befogadó képességével Magyarország 10. legnagyobb „városa”, ahová több mint 100 országból érkeznek vendégek és az 52 programhelyszínen 54 országból érkező, összesen mintegy 600 fellépő produkciói láthatók a 6 nap alatt.

A fellépők között lesz majd 200 hazai koncert és előadás, sok produkció érkezik az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból, Hollandiából, 29 fellépő jön az USA-ból, de van szenegáli, indiai, tanzániai, új-zélandi, vagy az afrikai Beninből érkező produkció is.

Több helyszínt tematikus csoportba rendeztek össze idén a szervezők, egyfajta „zónákat” kialakítva, hogy a kínálatában vagy gondolatiságában összetartozó programhelyszínek közel kerüljenek egymáshoz, ezzel is segítve a látogatók tájékozódását, hogy mindenki könnyebben megtalálja az érdeklődésének megfelelő programot. Eszerint például a Civil Sziget és a társadalmi kérdéseket a fiatalok szempontjából körüljáró Think for Tomorrow, illetve a fogyatékkal élők speciális problémáira rávilágító XS Land a FutureGrounds zóna részei lesznek. Az ArtFusion Field elnevezésű zóna égisze alatt jelentkezik majd az ArtGarden (korábban ArtZone), a színházi helyszín, a Nagy Utcaszínház, az Iparművészeti Múzeum, a Cirque du Sziget és a Vándor Vurstli is. A nappali és közösségépítő aktivitások a PlayGround zónán belül lesznek megtalálhatók, mint a SportZone, GameLandHub.