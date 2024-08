Hatalmas szenzáció: eltitkolt felvétel került elő a World Trade Center elleni terrortámadásról

Eddig sosem látott, eltitkolt felvétel került ki a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásról, amikor is két, terroristák által eltérített utasszállító gép belerepült a New York-i World Trade Centerbe.

Az ikertoronyok összeomlásáról most 23 év után nyilvánosságra hoztak egy vágatlan felvételt, amit eddig csak nagyon kevesen láthattak

- írta meg a Promotions.hu.

A felvételt New York 64. utcájában, a Saint Marks Place egyik toronyházának tetejéről készítette egy férfi. A felvétel elején már mindkét torony lángokban áll a repülőgépek becsapódása után.

Az eredeti, vágatlan videó 57 perces; ebből készült egy rövidebb, 6 perces változat. A hosszú videót közzétevő Kei Sugimoto azt írta kommentárként, hogy a felvétel történészi célokra használható, illetve elárulta, hogy a képsorokat egy Sony VX2000-as videokamerával rögzítette, amihez telekonvertert használt. Ennek segítségével többször egészen közeli felvételeket tudott készíteni a lángoló épületekről.

A World Trade Center elleni támadás 2001. szeptember 11-én

Fotó: AFP/Henny Ray Abrams

Idén tavasszal a World Trade Center katasztrófájának emlékét őrző tárgyak között felbukkant az interneten egy nyugta is, amely valószínűleg az épület kiadott utoljára adtak ki. Az első repülőgép becsapódása után 9 perccel készült.

A számla egy újságírónőé, Joanne Lipmané volt, és a háttértörténetet Dean Rotbart díjnyertes szerző "Szeptember tizenkettedike" című könyvében írta le.

A Redditen megosztott számlán látható, a vásárlás egy Lechters Housewares nevű üzletben történt 8:55-kor - 9 perccel a WTC elleni első támadás után. Rotbart könyve szerint Joanne Lipman, aki akkoriban a The Wall Street Journal vezető szerkesztője volt, azért ment be a WTC előcsarnokában található üzletbe, hogy hűtőmágnest vásároljon lánya, Rebecca tizenegyedik születésnapjára. Vett egy hegedű alakú mágnest, amelynek közepén egy gomb volt, amelyet megnyomva egy dallam szólalt meg, valamint vásárolt egy mobiltelefon alakú mágnest is. Ahogy a pénztárhoz közeledett, meghallotta, hogy az épület folyosóján káosz uralkodik.

Minden valószínűseég szerint ez a tranzakció volt az egyik utolsó a WTC-ben, miközben az egész területet lerombolták a támadások.

Lipman csak az üzletből való távozás után döbbent rá a helyzet súlyosságára, és a Lechter's blokkja a tragikus nap emléktárgyává vált.

Alább a World Trade Center lerombolásáról készült videót vágatlan formában közöljük: