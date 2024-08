A semmibe vezet egy furcsa zebra az egyik Aldinál

Furcsa közlekedési megoldásra lehetnek figyelmesek azok a vásárlók, akik felkeresik az angliai Kent északi partjainál, a Temze-torkolatának szomszédságában, London központjától nagyjából 68 kilométerre fekvő Sheppey-szigetén a queenborough-i Aldit.

Az üzlet előtti zebra ugyanis gyakorlatilag a semmibe vezet.

Az újonnan átadott szupermarket mellett található zebra az áruháztól a szemközti virágágyáshoz és lámpaoszlophoz vezeti a vásárlókat. Látni olyan vevőket, akik automatikusan a zebrát választva, élelmiszerekkel teli kocsikkal sétálnak át a gyalogos átkelőn, hogy a túloldalra érve döbbenjenek rá: a járdaszegélyen túl nem járda, hanem egy virágágyás fogadja őket.

Az üzlet parkolójába érkező autósok is értetlenül állnak a semmibe vezető zebra előtt, mindenesetre megállnak, hogy átengedjék a rajta átkelő vásárlókat - írta meg a Daily Star.

A közeli Minsterben élő Lynn Blackmore, aki gyakran jár autóval vásárolni a boltba, nevetségesnek nevezte az átkelőhelyet, hozzátéve, hogy micsoda ostoba ez a megoldás.

Elizabeth, egy helyi vásárló megjegyezte: "Bizonyára egy férfi tervezte...", majd hozzátette: "Elég butaság... Átlósan kell átmennem rajta, hogy eljussak az autómhoz."

Sue Hussein, egy nagymama egyetértett abban, hogy az átkelőt valószínűleg egy olyan férfi tervezte, aki sutba vágta a logikát. Azt is mondta: "Ez az egész pénzkidobás", és hozzátette: "Bizonyára több pénzük van, mint eszük - ez egyszerűen nevetséges." Arra is figyelmeztetett: még akár veszélyes is lehet ez a furcsa zebra.

Az Aldi képviselői reagáltak a gyalogos átkelőhely közül kialakult botrányra, és kijelentették: "Örülünk, hogy sikerült egy Aldi szupermarketet hoznunk Queenborough-ba, és azt tervezzük, hogy hamarosan kiterjesztjük az üzlet körüli gyalogos hozzáférést."

Ben Pointing, a Minster-on-Sea egyházközségi tanácsos pedig a következőket osztotta meg a Facebookon: "Valaki még azt is javasolta, hogy a Harry Potter-filmekben látott módra szaladjunk neki a lámpaoszlopnak, hátha sikerül átjutni rajta."

Az Aldihoz Magyarországon is kapcsolódnak érdekes történetek. Ahogy az Origo beszámolt róla,

érdekes megoldást választott például az a magyar vásárló, aki végül ingyen jutott hozzá a pisztáciához az egyik magyar Aldiban.

Az áruházláncban többféle olajos magvat lédig formában árulnak, azaz a vásárlók maguk mérhetik ki, mennyit szeretnének belőlük venni. A bezacskózott magokat, akárcsak a zöldségeket és a gyümölcsöket, a kasszánál méri le a pénztáros. Egy magyar vásárló egyetlen szem pisztáciával állított oda a szalaghoz, és ekkor jött a meglepetés.