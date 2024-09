Adósságspirálban az EU, nem fogy elég elektromos autó, orosz válasz a nyugati szankciókra

India elektromos mentőautókkal pörgetné fel a zöldátállást

Jelentős mértékben javítani szeretné az elektromos autózás elterjedését az indiai kormány, ezért elindít egy 1,3 milliárd dolláros keretösszegű támogatási programot, melyen keresztül két- és háromkerekű elektromos járművek, e-mentőautók és akár még elektromos teherautók vásárlására is kaphatnak támogatást a vevők – írja a Reuters. A csomag keretében az indiai tömegközlekedési szolgáltatók közel 400 millió dollárt költhetnek el elektromos buszok vásárlására is, a kormányzat a program ezen szárnyától több mint 14 ezer új, tisztán elektromos autóbusz flottába állítását reméli. Az Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) program első felvonásaként a kormányzat csaknem 60 millió dollárt szán tisztán elektromos mentőautók beszerzésére, ugyanekkora összeget pedig a legnagyobb szennyezőnek tartott kamionok elektromosokra cserélésére is áldoz hamarosan az indiai vezetés.

Nem fogy elég elektromos autó: a Stellantis felfüggeszti egy modell gyártását

Amíg India ösztönzi az elektromos közlekedés térnyerését, addig a piac lassulása miatt a világ nagy autógyártói kénytelenek visszafogni az e-autók gyártását, egyben elhalasztani az elektromos átállásról szóló terveiket. A Stellantis a gyenge kereslet miatt péntektől négy hétre felfüggeszti a teljesen elektromos Fiat 500E gyártását. A modellt az észak-olaszországi Torinóban szerelik össze. A Reuters szerint világ negyedik legnagyobb autógyártója hangsúlyozta, hogy ideiglenes intézkedésről van szó. A francia-olasz csoport lépése nem egyedi, a cégek világszerte azzal szembesülnek, hogy a vásárlók érdeklődése megcsappant a teljesen elektromos járművek (EV) iránt.

Nem segíti elő az átállást az sem, hogy az Európai Bizottság elutasította Kína minimumárakra vagy mennyiségi korlátokra tett javaslatait az elektromos járművek Európai Unióba történő behozatalánál, azaz Brüsszel továbbra is kiáll a védővámok mellett.

