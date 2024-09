Airbnb-népszavazás: mi lesz a vége?

Akárcsak más világvárosokban, Budapesten is elsősorban a belvárosi kerületekben, frekventált területeken lévő lakások hasznosíthatók jól szálláshelyként. A rövidtávú lakáskiadás, közkeletű nevén az airbnb-zés (noha a Booking.com és a Szallas.hu is ilyen közvetítő portál) jobban jövedelmez, mint a hosszú távú bérbeadás, ráadásul nem kell attól tartani, hogy a bérlő nem akar kiköltözni. Probléma azonban akad itt is, jellemzően a nagy kapacitású, legénybúcsús társaságokra méretezett ingatlanokkal. A bulinegyeddé vált VI. és VII. kerületi zóna, a Király utca és környéke éjjel-nappal megváltozott, folyamatosan nagy a tömeg, a szórakozóhelyek elszaporodtak, éjjel a zsongás, hajnalban és reggel pedig az éjszaka melléktermékei zavarják az egyre kevesebb ott élőt. Ugyanakkor a turizmus jó üzlet, a lehetőséggel érthetően élt, aki csak akart és tudott. A legutóbbi népszámlálás adatai, amire az ingatlan.com is kitért, beszédesek:

Budapesten 17 százalékot,

a VI. kerületben 32 százalékot tesznek ki a nem lakott lakások,

vagyis 29 ezer terézvárosi ingatlanból csak 20 ezerben laknak életvitelszerűen.

A maradék 9 ezer nem feltétlenül üres, ezek egy részében airbnb-znek, de működnek a lakásokban orvosi rendelők, kozmetikák, mérnök- és ügyvédi irodák vagy egyéb szolgáltatók.

A budapesti nem lakott lakások aránya az ötödik kerületben a legmagasabb, 37 százalék, Terézváros a második a sorban a KSH adatai szerint – mondta Balogh László.