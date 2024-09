Lassan vége a jó időnek és megkezdődik a fűtési szezon, amivel együtt jár a szén-monoxid-mérgezéses esetek megnövekedése is. Annak érdekében, hogy biztonságban tudja saját magát és a családját is, érdemes beszereznie egy szén-monoxid-jelző készüléket, amihez most az Aldiban kedvező áron hozzájuthat.

Évente átlagosan 600 alkalommal riasztják a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit szén-monoxid-mérgezéssel összefüggő esethez, derült ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményéből. Az esetek felében történik kisebb vagy nagyobb szén-monoxid-mérgezés, amelyekből átlagosan évente 10 eset végződik halállal. A tragédia azonban könnyen megelőzhető szén-monoxid-jelézők használatával. Különösen fontos az ilyen eszközök használata olyan otthonokban, ahol nyílt égészterű kazánok, gázkészülékek vagy kandallók vannak, mivel ezek szivároghatnak. Mikor keletkezik szén-monoxid? Ha egy nyílt égésterű fűtőberendezés - például vízmelegítő, kazán, bojler, konvektor, kandalló vagy kályha - megfelelő szellőzés és levegő hiány miatt nem kap elég oxigént, akkor szén-monoxid keletkezik, amely annyira mérgező az emberi szervezetre, hogy akár percek alatt is képes ölni. A szén-monoxid egy színtelen, szagtalan és íztelen - tehát az érzékszerveink által felismerhetetlen - gáz, amely a levegővel jól keveredik. Alacsonyabb koncentrációban belélegezve kezdetben fejfájást, émelygést, hányást, izomgyengeséget okoz, azonban nagyobb dózisban a szén-monoxid-mérgezés eszméletvesztéshez és a légzés leállásához vezet. Szén-monoxid-jelző

Fotó: Katasztrófavédelem Hogyan tud segíteni egy szén-monoxid-jelző készülék? A fűtési szezon megkezdődése előtt mindképp érdemes megbizonyosodni szakember segítségével arról, hogy a fűtési berendezéseink megfelelő állapotban vannak, biztosított ezek levegő-utánpótlása, valamint a kéményseprő is ellenőrizte a rendszert, akkor nincs nagy okunk az aggodalomra. Azonban a mérgezés veszélye még így sem zárható ki teljes mértékben, ugyanis bármikor bekövetkezhet egy meghibásodás, ezért érdemes szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni az otthonában. Ezek a készülékek úgy működnek, hogy egy, a szén-monoxidot elnyelni képes vegyi anyag – a szén-monoxid megkötött mennyiségétől függően – megváltoztatja fizikai jellemzőit, melyeket elektronikusan mér a készülék, és veszély esetén fény- és hangjelzéssel riaszt. Sőt, egyes esetekben a készülék még arra is képes, hogy áramtalanítsa a fűtőegységet. Mivel a szén-monoxid csak bizonyos koncentrációban mérgező, így az eszközök csak akkor jeleznek, ha a mérgező gáz mértéke eléri ezt a határt. Kis koncentrációban pedig csak akkor jelez, ha ez a mennyiség olyan sokáig van jelen, amely már gondokat okozhat. Vasárnaptól az Aldiban kedvező áron, 6999 forintért vásárolhatod meg a biztonságot – érdemes beszerezni a készüléket - írja a Mindmegette.



