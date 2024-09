Fontos értesítéseket küld ki az Államkincstár - rengeteg embert érint

A MePAR adatok aktualizálása több ütemben valósul meg, a friss MePAR adatok beépítésre kerülnek az Egységes Kérelem adatbázisaiba, és a térképi felületre is. A beépítési folyamatot csak olyan kedvezményezett kérelmében tudják végrehajtani, melyhez kizárólag beadott bizonylat kapcsolódik (pl: adatváltozás, vis maior) - írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A Magyar Államkincstár annak érdekében, hogy ne legyenek nyitott bizonylatok a kedvezményezetteknél, azon ügyfelek részére, akik a fenti frissítési folyamattal érintettek és nyitott bizonylattal rendelkeznek, tájékoztató üzenetet küld (e-mail, SMS, MobilGazda értesítés formájában), melyben kéri a bizonylatok mentését és beadását vagy ha nem tartalmazott érdemi változást, a nyitott bizonylat törlését. Ezt követően történhet meg a bejelentett objektumok új MePAR adattal való összekapcsolása.

​​​​​​​Amennyiben ilyen értesítést kap egy gazdálkodó vagy meghatalmazottja, kérik szíves közreműködését a folyamatok végrehajtásában, a nyitott bizonylatok beadásával. A nyitott bizonylatok az értesítést követő 36 óra múlva automatikusan törlésre kerülnek, az azokban megadott új adatokat törlik.

A folyamat végeztével a beadófelületen a frissített MePAR adatok kerülnek megjelenítésre, a bizonylatok ismételten megnyithatóak és beadhatóak

- teszi hozzá az Agrárszektor.hu.

Fotó: Szabó Gábor - Origo

