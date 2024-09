Elképesztő károkat okoz az áradás Magyarországon és a szomszédos országokban

Árvízhelyzet Budapesten 2024. szeptember 17-én: a magyar fővárost kedd este éri el az árhullám

Fotó: Polyák Attila - Origo

Azt, hogy 2024-ben mekkora pusztítást hagynak maguk után az áradó folyók, most még nem lehet látni, a következő napok illetve hetek lesznek ebben a döntők. Egyes biztosítási alkuszcégek szerint ugyanakkor a kár – már csak az inflációs hatás miatt is – most jóval nagyobb lehet, összesítve akár a 10 milliárd forintot is elérheti majd.

Cikkünk címlapi képén az ausztriai Atzenbrugg szeptember 16-án / forrás: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP