Akkora a szárazság, hogy egy ország felében lekapcsolták az áramot

Míg Európa számos országában, így Magyarországon is, a csapadékos időjárás miatt áradó folyók vize jelent problémát, addig máshol a szárazság okoz gondokat. Így például Ecuadorban is, ahol a kormány döntése nyomán vasárnap ideiglenesen felfüggesztették a villamos energia szolgáltatást a 24 tartományból 12-ben.

További 19 térségre pedig vörös figyelmeztetést adtak ki, ami azt jelenti, hogy a vízerőműveket meghajtó víz szintje kiritkus szintre csökkent.

Az energiaellátás országos szintű korlátozását már kedden kilátásba helyezte a kormány. Ezt követően a hadsereg egységei megjelentek a Mazár vízerőműnél, hogy biztosítsák az ellátás szempontjából kulcsfontosságú, 170 megawatt kapacitású létesítmény működésének folytonosságát és biztonságát.

Az áramellátásról szóló végső döntést a vészhelyzeti operatív törzs hozta meg szombaton, éjszakába nyúló tanácskozásán.

Az áramszünet helyi idő szerint vasárnap reggel 8 órától 17 óráig tartott, azaz közép európai idő szerint körülbelül hétfő hajnalban ért véget. Kormányzati közlések szerint szóba jöhet további áramszünetek beiktatása is, melyeket elsősorban az éjszakai órákra időzítenének, amikor mérsékeltebb az energia felhasználása. Ez lehetőséget ad arra, hogy a vízerőművekkel visszatöltsék az energiatároló létesítményeket.

Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash / Kees Streefkerk

Az ecuadori hatóságok közlése szerint áramszünetek nélkül a vízgazdálkodás egyensúlya is végzetesen megborulna. A leállások segítenek megőrizni az ország természetes vízkészleteit.

A környezetvédelmi miniszter, Ines Manzano vasárnap újságíróknak azt nyilatkozta, hogy a vízhiány mellett más okokból is igen komoly a helyzet abban a 19 térségben, amelyekre vörös figyelmeztetést adtak ki. Ezeken a helyeken a szárazság miatt keletkező tüzekkel is szembe kell nézniük a hatóságoknak, valamint gondok vannak az élelmiszerellátás biztosításában is.

Ecuador az elmúlt 61 év legnagyobb szárazáságával néz szembe. Ráadásul az energiakrízis csak mélyülhet a kormány szerint, mivel nem sikerül tartani az ütemet az ország folyóira épített gátak és duzzasztók karbantartására, valamint elmaradások vannak új energiatermelő megoldások telepítésében is.