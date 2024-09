Arzénos almalevet hívtak vissza a boltok polcairól

A múlt hét elején a Walmart 25 államban, - többek között Puerto Ricóban és Kolumbiában - közel 10 000 ládával hívott vissza a Great Value márkájú almaléből, amely a floridai székhelyű Refresco Beverages gyártó által forgalmazott márka 133 500 dobozát érinti. A Walmart nem rég adott ki közleményt az ügyben - számolt be a cbsnews, akik a Refresco-t is megkeresték az ügyben, akik egyelőre nem válaszoltak a kérdésekre.

Képünk illusztráció. Fotó: Pixabay

A Walmartnál a visszahívott Great Value almalevet hatos csomagolásban nagyjából 1,7 decis műanyag palackokban és egy nagyjából 2,5 literes palackban árulták több mint 2000 Walmart üzletben összesen 25 államban Puerto Rico-t és Kolumbiát is beleértve. A pontos lista itt található.

Vevőink egészsége és biztonsága mindig a legfontosabb prioritás. Eltávolítottuk a termékeket az érintett üzleteinkből, és a beszállítóval együtt dolgozunk az ital kivizsgálásán

- mondta a Walmart szóvivője a CBS News-nak küldött közleményében.

Az Aldi US visszahívta a 2025. március 26-i és 2025. március 27-i lejárati dátummal 2025. március 26-i és 2025. március 27-i Nature's Nectar 100% Apple Juice italokat.

Az érintett terméket 16 állam Aldi üzletében árulták köztük: Alabama, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Michigan, New York, Észak-Karolina, Ohio, Pennsylvania, Dél-Karolina, Nyugat-Virginia és Wisconsin. "Az Aldi az általa értékesített termékek biztonságát és integritását helyezi előtérbe. Ha az ügyfeleknek van olyan termékük, amelyet ez a visszahívás érint, azt tanácsoljuk nekik, hogy azonnal dobják el, vagy vigyék vissza a helyi üzletünkbe a teljes vételár visszatérítése érdekében" – áll a német áruházlánc csütörtökön közzétett közleményében.

