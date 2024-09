Félelmetes atombunkert találtak Budapest alatt

Több mint 70 éves, elfeledett, titkos atombunkert tárt fel A Felfedezőként ismert urbexes. A létesítményt 39 méter mélyen építették és vasajtók határolják, hogy képes legyen védelmet nyújtani atomtámadás esetén.

A bunkerben generátorok és mosdók is találhatóak, hogy egy hosszabb benntartózkodás esetén is komfortosan érezhessük magunkat. A hosszú folyosók és a hangár méretű rideg termek a nyitott vasszekrényekkel a mai napig nyomasztó érzést keltenek.

A Felfedező a pontos helyszínt az urbexesek szabályai szerint nem árulhatja el, nehogy vandálok vegyék birtokba az épületeket, de érdekességeket elárult az atombunkerről - írja a Metropol.

Budapest alatt Rákosi Mátyás pártfőtitkár megrendelésére készült az F4 objektum.

Építését 1951-ben kezdték és bár sohasem használták, sokáig készenlétben tartották. Eredetileg a Magyar Dolgozók Pártja tagjainak nyújtott volna védelmet, titkosítását a 80-as években oldották fel.

Az F4 atombunker a főváros alatt

Fotó: Wikipedia - Christo

Ahogy az Origo beszámolt róla, nemrégiben az Egyesült Államokban is lelepleződött egy egykori szupertitkos hidegháborús bunker holléte. A 10.456 négyzetméteres létesítményt kifejezetten az amerikai kongresszus tagjai számára készítettek elő nukleáris háború esetére, és egyebek mellett 1000 darab ágyat, egy kávézót, és egy 25 tonnás robbanásbiztos védőajtót is telepítettek oda.

A nukleáris bunker a The Greenbrier, egy négycsillagos luxus üdülőhely alatt található, a nyugat-virginiai White Sulphur Springs közelében. Az előkelő üdülőhely és szálloda 1858-as építése óta gazdag üzletembereket, politikusokat és bankárokat vonz.

A második világháború alatt a szállodát rövid ideig az ellenséges országok diplomatáinak fogolytáboraként használták.

Az üdülőhelyre bejelentkezők tudtukon kívül egy olyan poszt-apokaliptikus nukleáris védelmi létesítmény fölött töltötték a szabadságukat, amelyet először 1992-ben fedeztek fel.

A bunker elég nagy ahhoz, hogy a Kongresszus mind az 535 tagját befogadja, ha a Capitolium Hillt atomtámadás érné.

A létesítmény 1961-ben készült el, és elegendő ágyat és felszerelést tartalmaz az összes amerikai kongresszusi képviselő számára, akik még egy-egy személyes asszisztenst is hozhattak volna ide magukkal. A bunker belsejében fertőtlenítő kamrák, egy intenzív osztály és egy kommunikációs eligazító szoba is található. De van itt egy televíziós közvetítőközpont is, amelynek nagyméretű hátterében a Capitol Hill áll. Magát a bunkert másfél méternyi betonba helyezték, hogy megvédhessék a szenátust a sugárfertőzéstől és a további támadásoktól.