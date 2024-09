Rengeteg pénzt költ az autóira a szerencsétlen sofőr, mert állandóan átverik

A 45 éves Osman Maliknak idén szinte minden hónapban új autót kellett vásárolnia, miután kétszer is csalás áldozata lett, és rengeteg megbízhatatlan rossz autót sikerült vennie. A gyógyszerész vett egy autót, ami tönkrement az autópályán, egy másik pedig alig bírt ki egy hetet. Mindössze kilenc hónap alatt eddig 16 750 fontot (közel 8 millió forintot) szórt ki az ablakon egy balszerencsesorozat miatt, amikor is sikerült neki egy sor hibás autót megvásárolni. A kétgyermekes apa most azt tanácsolja a használtautó-vásárlóknak, hogy kerüljék el a Facebook Marketplace-t, amelyet az átverések miatt a „vadnyugathoz” hasonlított - számolt be a Daily Star.

Osman a következőket mondta:

Nem hiszem, hogy a legtöbb embernek van nyolc autója élete során, nemhogy néhány hónapon belül. Ez részben annak köszönhető, hogy engem átvertek az interneten, részben pedig én voltam a hülye - de minden bizonnyal egyszerűen elkerült a szerencse is.

Osman balszerencséje akkor kezdődött, amikor megbízható Honda Accordja tavaly decemberben egy autóbalesetben tönkrement. Elkezdett új autó után nézni a Facebook Marketplace-en és 2000 fontért (nagyjából 940 ezer forintért) vásárolt egy VW Golfot.

Később azonban felfedezte, hogy a tető drámaian megereszkedett, és sürgős javítást igényel, ezért januárban lecserélte egy Land Rover Freelanderre. De alig két héttel később az az autó is tönkrement. Egy szerelő homokot fedezett fel az olajtartályban, emiatt pedig le kellett selejtezni.

Osman februárban 1300 fontot (nagyjából 600 ezer forintot) fizetett ki egy VW Passatért, de kiderült, hogy megrepedt a szélvédője, megsérült az oldalfala, emiatt pedig a műszerfalon kigyulladt a figyelmeztető lámpa. Osman ezt követően áprilisban 1000 fontért (nagyjából 470 ezer forintért) vehetett egy Mini One-t.

De három héttel később megdöbbent, hogy bírságot kapott amiért a buszsávban közlekedett Manchesterben, pedig állítása szerint akkor otthon volt az ágyban.

A lemezeket ugyanis klónozták és egy hasonló színű minire tették, de Osman sikeresen fellebbezett, és bebizonyította, hogy más színű az autójának a teteje.