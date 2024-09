Egy teljes vagyonba kerül a brit királyi gárda tagjainak ikonikus kucsmája

Folyamatosan drágul a brit királyi gárda tagjainak híres medvebőr kucsmája, a brit védelmi minisztérium friss adatai szerint egyetlen darab ára tavaly már 2040 fontra (956 ezer forintra) nőtt – ez egyetlen év alatt 30 százalékos áremelkedés.

A híres fejfedőt Kanadában vadászott fekete medvék bundájából készítik, ami már eleve felháborítja az állatjogi szervezetet, a PETA-t (People for the Ethical Treatment of Animals), amely elvből ellenzi a valódi állatszőr használatát. Ráadásul egyetlen kucsma készítéséhez egy egész medve irhája szükséges.

Most újabb érvet kaptak a küzdelmükhöz: a pénzügyi kártyát, mivel az elmúlt egy évtizedben több mint egymillió fontot költött az állam a gárdisták kucsmáira.

A védelmi tárca saját bevallása szerint „nyitott a műszőrme-alternatívák vizsgálatára, ha azok megfelelnek a "szükséges követelményeknek”, de ilyet eddig még nem találtak.

Az ár meredek emelkedését a védelmi minisztérium azzal magyarázza, hogy megváltoztak a kucsmákra vonatkozó szerződéses megállapodások.

A Világgazdaság hivatkozik a BBC tudósítására, amely szerint 2022-ben 13, tavaly 23 darabot vásárolt belőlük a védelmi minisztérium.

A PETA szerint ráadásul kimondottan könyörtelenül vadásszák a fekete medvéket, például nyílpuskával.

Fotó: AFP/Andrew Cowie

A közelmúltban a PETA az HBO-nak is nekiesett, miután

szerintük bántalmazhatták azokat az elefántokat, amelyekkel a streamingcsatorna dolgozott a Westworld című sorozat egyik epizódjában.

Az állatvédők szerint a mai technikai háttér mellett már minden állatot CGI-jal kéne helyettesíteni, és nem élő állatokat használni, arról nem is beszélve, hogy az HBO a Have Trunk Will Traveltől bérelte az elefántokat, a cégről pedig előkerült egy 2011-es videó, amelyen elefántokat bántalmaznak.

Az HBO szerint viszont a csatornánál nem történt bántalmazás, az előírásoknak megfelelően ügyeltek az állatok biztonságára és egészségére, amit az e célból alapított szervezet, az American Humane Association munkatársa is tanúsított a forgatáson.

Az HBO-nak egyébként többször is meggyűlt a baja az állatvédőkkel, Dustin Hoffman lóversenyes sorozatát, a Befutót például azért kellett elkaszálniuk 2012-ben, mert több ló is elpusztult a forgatáson.