Indul az árverés Bruce Lee nuncsakujára

Kalapács alá került Bruce Lee egyik nuncsakuja, melyet A sárkány közbelép című filmjében, annak is barlangi harci jelenetében használt. A harcművész több nuncsakut használt filmjeiben, a most árverésre küldött tárgy is kifejezetten az ő elképzelései alapján készült. Vagyis könnyű anyagból, habszivacs bevonattal és bőrrel megerősítve állították elő, így a nagy hőségben is kiváló fogást biztosítottak a sztárnak, akinek gyakran izzadt a tenyere a meleg miatt.

Az 1973-as film forgatásán a harci jelenetben használt kelléket a Julien’s Auctions, Beverly Hills neves aukciósháza küldi licitre – áll a Híradó összeállításában.

Várakozásaik szerint az eszköz legalább 50.000 dolláros áron, azaz több mint 18 millió forintért fog gazdára találni.

Az aukciósház online árverésen ugyanakkor egy másik, Bruce Lee által használt fegyverre is lehet licitálni online. Ez szintén egy nuncsaku, amit a világ egyik legkiemelkedőbb harcművészeként jegyzett Bruce Lee korábban, az 1972-es Tomboló ököl című filmben használt. Ennek leütési árát 30.000 dollár körül várják. Ám az sem lenne meglepő, ha ennél magasabb áron kelne el. Egy másik, szintén ebben a filmben használt nuncsakuért 162.500 dollárt, azaz mintegy 60 millió forintot fizettek korábban.

Az aukciós tételek között nemcsak a nuncsakuk kapnak helyet, hanem egy Bruce Lee által viselt fehér kungfudzseki is, amely 20.000 dolláros értékkel bír. Továbbá licitálni lehet egy pár vintage Persol Ratti napszemüvegre is, amelyet Lee gyakran hordott – ezek árát 12.000 dollárra becsülik. A szemüveg nemcsak divatkellékként vált híressé, hanem praktikus szerepe is volt, mivel a harcművész fényérzékenységben szenvedett.

Bruce Lee A sárkány közbelép című film záró jelenetében, melyben egy tükörteremben csap össze ellenségével

Fotó: Getty Images/FilmPublicityArchive/United Archives via Getty Images

Bruce Lee, akit a modern harcművészet egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon, mindössze 32 évesen halt meg agyödéma következtében 1973-ban Hongkongban. Az 1973-as A sárkány közbelép a mai napig az egyik leghíresebb harcművészeti alkotás, ez volt Bruce Lee utolsó elkészült filmje. Halálának körülményeit illetően ugyanakkor több dolog tisztázatlan maradt, emiatt több híresztelés is szárnyra kapott annak okát illetően. Ezek között az egyik, hogy a harcművész haláláért egy kínai triád, azaz szervezett bűnözői csoport a felelős, de sem erre, sem más elméletre nem találtak bizonyítékot.