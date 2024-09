Dollárboltok: ahol útlevéllel értékes kincseket lehetett vásárolni

A régi rendszer különleges üzletei voltak a dollárboltok, amelyek harminc-negyven-ötven évvel ezelőtt csillogó-villogó áruválasztékot kínáltak, olyan márkákkal a polcokon, amelyeket sokan csak a nyugati újságokból ismertek.

A dollárboltok kirakata előtt sokan vágyakozva nézegették az ott kapható termékeket

Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr

Mit lehetett vásárolni a dollárboltokban?

Ezeken a helyeken

a Milka csokoládétól kezdve

a Marlboro cigarettán át

a magnókazettákig

és videómagnókig

számtalan olyan kincs beszerezhető volt, amit az akkori hagyományos üzletekben - forintért - nem lehetett kapni.

A budapesti Kígyó utcában található egykori dollárbolt kirakata előtt felnőttek és gyerekek hosszan időztek az 1970-es években, vágyakozva nézve a márkás francia konyakokat vagy a színes, gyönyörű babákat.

Sokak számára egy elérhetetlennek látszó világot jelenítettek meg ezek az árucikkek, így a legtöbbjüknek be kellett érnie a Kent cigaretta helyett a Munkással, vagy a Matchbox autók helyett a műanyagból készült kisautókkal. Abban az időszakban ugyanis a kiskereskedelem egyrészt hazai, másrészt a KGST-országokból, vagyis a kommunista-blokkból származó termékeket forgalmazott.

Az akkori kifacsart terminológia szerint a „rothadó Nyugat kapitalista árucikkeit" árusították ezek az üzletek, ahol csak a „menők" vásárolhattak, azok, akiknek volt nyugati valutájuk, mert nemcsak magyar forintért, de orosz rubelért, román lejért vagy jugoszláv dinárért sem lehetett itt semmit kapni.

A dollárboltokban sokféle nyugati márkás cigarettát lehetett vásárolni

Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr

Hogy született meg a dollárboltok ötlete?

A dollárboltok létrejöttének egyik alapfeltételét a Konsumex Külkereskedelmi Vállalat 1959-ben történt megalakulása jelentette, amely már konvertibilis valutáért is folytatott külkereskedelmet. Ekkor született meg az ötlet, hogy a magánemberek valutában tartott forrásait minél nagyobb mennyiségben be kell csatornázni az államkasszába. A cél az volt, hogy a náluk lévő valutát Magyarországon költsék el, ezzel is enyhítve valamelyest a hazai valutaéhséget.

1956 előtt a magyar állampolgárok nem rendelkezhettek külföldi fizetőeszközzel, és a diplomaták sem vásárolhattak nyugati valutáért árucikkeket, majd 1965-ben született meg a döntés, hogy a többi szocialista országhoz hasonlóan itthon is diplomata- és turistaboltokat, vagy más néven dollárboltokat kell létesíteni.

Az üzletek árukészletét jól ismert francia és olasz parfümökkel, menő amerikai cigarettákkal, márkás italokkal, édességekkel, csodás játékokkal és ruhákkal, extra műszaki cikkekkel töltötték fel.

Az 1960-as években azonban nem sokan rendelkeztek dollárral vagy márkával az országban - kivéve az itt élő nyugati diplomatákat és az idelátogató turistákat, továbbá azokat, akiknek külföldre szakadt rokonaik némi anyagi segítséget szerettek volna nyújtani az itthon maradottak számára. Ők jelentették ennek a frissen támadt ötlet a célcsoportját.