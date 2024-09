Együtt sír Amerika, németek, magyarok: cápák közé zuhant az Intel

Mihez kell a csip?

Szinte mindenhez, ami csúcstechnológia. A villámgyorsan – egy-két év alatt – a fejlődés élére ugrott mesterséges intelligencia beruházásaihoz többek közt elengedhetetlenül.

Az Intel valamikor a globális csipgyártás zászlóshajója volt. Az 55 milliárd dollár körüli várt éves bevételükkel mára hátrább szorultak, a jegyzett cégek közül eléjük sorolt

a dél-koreai Samsung Electronics (202,2 milliárd dollár ) ,

, az amerikai Nvidia (79.8 milliárd dollár)

és a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC, 71,5 milliárd dollár).

Az Intel még mindig a legnagyobbak közt van a piacon, és az óriás számára hirtelen ütött be krach. Miközben hatalmas beruházásokat terveztek belföldön és külföldön, augusztusban olyan gyászos negyedéves jelentést tettek közzé, ami kiverte a befektetőknél a biztosítékot. Ezután gyorsan peregtek az események, a beruházásokat és az osztalékot is vissza kell fogniuk, 15 ezer embert terveznek elbocsátani. Még az is lehet, hogy a céget fel kell darabolni ahhoz, hogy életben maradhasson.

A csipek gyártásában valamikor az élen állt a világon az Intel, egy ideje azonban már rendszeresen nem találták meg az új szeleket

Fotó: Fotó: AFP

Akik gyászolják az Intel sorsának rosszra fordulását

Nagyon hosszú a listája azoknak, akiknek rendkívül rosszul esik az Intel sorsának a rosszra fordulása az óceán két oldalán:

Anyagi értelemben az Intel részvényesei azok, akik a közvetlen csapást kapták. A vállalat részvényeinek egész évben tartó zuhanása a negyedéves jelentés berobbanása óta felgyorsult, a papírok már a felét érik annak, mint az elején.

A magdeburgi gyárépítés kútba esése miatt Olaf Scholz német kancellár és koalíciója, illetve a német gazdaság egésze. Sőt a fejlemény a beruházások krónikus hiányával küzdő Európai Unió gondjait is szaporítják: alighanem búcsút mondhatunk annak a tervnek, hogy 2030-ra itt gyártják a félvezetők egyötödét a világon, csökkentve a függőséget más földrajzi területektől.

A magyar fiatalok, akik Andrew Grove-ot tekintik karrier-példaképüknek: a magyar származású üzletember volt, aki annak idején a világ legnagyobb csipgyártójává tette az Intelt. De ha Európának csipproblémái keletkeznek és lemarad a technológiai fejlődésben, az Magyarország egészének is árt.

Az amerikai gazdaságnak egészében nem tesz jót, ha az Intel bajaiból a külföldi versenytársai jönnek ki megerősödve. Különösen rosszul jön a probléma a novemberi elnökválasztások előtt a Biden-adminisztrációnak: nem csak mert megfakul az amerikai ikon Intel ragyogása, hanem mert a vállalatot az amerikai félvezetőipar felturbózására szánt 50 milliárd dolláros program sarokkövének szánták. Még a történtek után sem mondtak le róla, az Intel szeptember közepén kapott hárommilliárd dollárt a Biden-Harris-adminisztrációtól korábbi fejlesztési projektek támogatásaként.

Az Intel lapátra kerülő munkavállalói



Akik lehetőséget látnak: az Intel versenytársai

A fejlemények kutyaszorítóba tolták Pat Gelsingert, aki 2021-ben vette át a vezérigazgatói széket a vállalatnál, azzal a feladattal, hogy kisegítse az akkor már évek óta tartó stagnálásból. Ez már a mesterséges intelligencia előretörésének az időszaka, és a vállalatnak ezúttal nem sikerült az, ami annak idején a magyar Andy Grove és az Intel világsikerének kulcsát jelentette: az élen maradni a technológiai fejlődésben.

A lecke az, hogy mindannyiunknak oda kell állni a változás szele elé. (Andrew S. Grove)

A Grove-ot követő és Gelsingert megelőző vezetők idején már elmaradtak a versenytársakhoz képest az egyre jobb csipek kifejlesztésében, halogatták az új termékek piacra dobását és már akkor nyíltan azon gondolkodtak, hogy kiszervezik a legfejlettebb csipjeik gyártását, ami már a vereség beismerése volt. A mesterséges intelligencia forradalma még segíthetett is volna a vállalatnak, amelynek erőssége az adatcentrumok kiszolgálása, mégis lekésték az MI modellek tanításához és működtetéséhez szükséges speciális felszerelések kifejlesztését. Miután most tarthatatlanná vált a helyzet, a technológiai szektor rivális szereplői azt lesik, az Intel elengedhetetlenné vált átalakítása során mit haraphatnak le az óriásból.

Hagyd uralkodni a káoszt, aztán válj a káosz urává

– Andy Grove-nak ezt a tanácsát sikerül-e kiviteleznie Gelsingernek, ez a jövő kérdése – mindenesetre most a káosz az úr a vállalat körüli térben, miközben a részvényei egyre olcsóbbak.