Éjszakánként sztriptíztáncos a szexi ápolónő - fotó

Egy nő megtalálta a módját, hogy három helyről is legyen bevétele. A 38 éves Hayli Hooper nappal ápolónő, éjjel sztriptíztáncosnő, szabadidejében pedig az OnlyFansre gyárt tartalmakat. Hayli változatos bevételi forrásai pedig lehetővé tették számára, hogy két otthont is vásároljon magának, és eltartsa a családját, ráadásul minden évben három hónapon keresztül luxusutazáson vesz részt - számolt be a Daily Star.

Azonban, mint sokan másokat a felnőttiparban, Haylit is sok kritika érte, amiért pénzre váltotta szexualitását.

Azt mondta:

Annyira ironikus. Az emberek mindig lenéznek, és azt hiszik, hogy nem a jövőnkre gondolunk. Nem is tévedhetnének nagyobbat. A szórakoztatóiparban végzett munka lehetővé tette számomra, hogy csúcskategóriás életmódot éljek, előrébb jutva az életben, mint a legtöbb velem egykorú ember, miközben segítek másokon.

Fotó: Instagram/ Hayli Hooper

Hayli alkalmi ápolóként dolgozik, ami azt jelenti, hogy az utolsó pillanatban megy ügyelni, gyakran olyan intézményekben, ahol a legnagyobb szükség van személyzetre, ráadásul olyan típusú ápolást végez, amelyet a legtöbben nem vállalnak el, ezért többet is fizet.

Jellemzően heti 20-40 órát végez ápolási feladatokat, az igénytől függően.

Heti két-négy éjszakát töltök a vetkőzéssel, és ez a pénz közvetlenül a megtakarítási és befektetési alapomba kerül

- mondta.

Azt mondta, ideje hátralévő részét azzal tölti, hogy rajongóinak és előfizetőinek készítsen tartalmat. Ez az a bevétele, amelyet kizárólag az adófizetésre tart fent.

A sztriptízzel 114 000 fonttal (nagyjából 53, 5 millió forinttal) növeli éves bevételét, míg tartalomkészítés 76 000 fontot (nagyjából 35,7 millió forintot) hoz a kasszára.

Azt mondta, amikor a COVID beütött, ápolónőnek kezdett tanulni.

"Öt éven keresztül két szakmát tanultam egymás után, és amikor ápolónőnek tanulsz, minden évben havi 3 hónapot teljes munkaidőben fizetetlen gyakorlatra kell menni" - árulta el.

Fotó: Instagram/ Hayli Hooper

A sztriptíz és az OnlyFans segített át ezen az időszakon, ami különösen fontos volt, ugyanis jelzáloghitelt kellett fizetnem.

Tanulmányi útja azonban nem volt kihívásoktól mentes: "Tanulmányaim alatt ösztöndíjat szereztem, hogy jótékonysági munkát végezhessek és ápoljak a szegénység sújtotta területeken. Örültem, hogy megcsinálhattam, mert hálás voltam, hogy segíthettem az igazán rászoruló embereken. Aztán közvetlenül a távozásunk előtt megtudták az OnlyFans-karrieremet, és megpróbáltak kirúgni a programból. Ez megakadályozott volna abban, hogy a rászoruló embereken segítsek. Miért, mert a szabadidőmben vetkőzök?"