Elképesztő építészeti megoldással születik meg Paks II. csatornahídja

Európa leghosszabb csatornahídja a magdeburgi Kanalbrücke, amely a rajnai és a berlini hajózási útvonalak összekötésére létesült. A szerkezet nagysága és jellege miatt számos esetben teljesen egyedi megoldásokat kellett találniuk a mérnököknek.

A hajóforgalom biztosítására létesült építmény, melynek kétoldali járdaszerkezete akár egy-egy teherautót is elbír, 43 méter széles és két szakaszból, egy nagyságrendileg 780 méter hosszú ártéri- és egy 220 méter hosszú mederrészből áll; ahol a legnagyobb pillértávolság 106 méter. A legnagyobb terhet felvevő támasz összesen 10 ezer tonna terhet továbbít a pillérre. A szerkezetek egészének mozgási tartománya körülbelül 1 méter, de a beépített dilatációknak köszönhetően mintegy 2 méter eltérést is képesek elviselni. Érdekesség, hogy a híd világos színt kapott, hogy csökkentsék a szerkezet hőterhelését.

A magdeburgi csatornahíd, a Kanalbrücke

Fotó: AFP

A csatornahídba olyan monitoringrendszert telepítettek, amivel mind a csatornát, mind az egyes elemeket monitorozni tudják. A szerkezetet ugyan száz évre tervezték, de a szakemberek szerint akár kétszáz évet is kibír megfelelő öregedéskezelés mellett. A huszonegy év üzemelés alatt eddig egyszer, 2008-ban ürítették le a csatornahidat, jövőre tervezik a következő víztelenítést - írta meg a Magyar Építők.

A Paksi Atomerőmű telephelyén

az üzemelő és az épülő blokkok ugyanazon a hidegvíz-csatornán fognak osztozni, efölött ível át majd az a hídszerkezet, ami Paks II. a Dunába visszaengedett hűtővizét fogja szállítani.

A rendszer alkalmazása révén Paks II. a két atomerőmű hat blokkjának egyidejű üzeme alatt is képes lesz teljesíteni a szigorú környezetvédelmi előírásokat.

Az Origo nemrégiben szakmai cikkben számolt be arról, hogy az atomenergetikai iparban a nukleáris biztonság elsőbbséget élvez bármilyen szakmai vagy politikai természetű szempont előtt, ez a feltétele az atomenergia széles körű társadalmi elfogadottságának is. Magyarország az új paksi blokktípus kiválasztása során is ezt tartotta elsőrendű követelménynek:

a megépülő két új blokknak meg kell felelnie a fukusimai atomerőmű-balesetet követően foganatosított szigorú nemzetközi és hazai biztonsági követelményeknek,

valamint lehetőség szerint rendelkezniük kell a jelenlegi követelményeken túlmutató biztonsági megoldásokkal és tartalékokkal. Mindezen feltételeknek csak a 3+ generációs, orosz VVER-1200 blokktípus felel meg.