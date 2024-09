Egy vagyont spórolt meg új álomotthonával egy fiatal házaspár

Egy élelmes házaspár megvásárolt egy elhagyott banképületet, és valóságos álomlakást alakított ki belőle úgy, hogy még az eredeti páncélszekrény ajtaját is megtartották.

A 28 éves Ryan Green ingatlanügynök és 27 éves párja, a szociális gondozó Nicole még 2022 februárjában jutott hozzá a régi épülethez, amit alig 14 millió forintnyi összegért vásárolták meg.

Röviddel ezután hozzá is láttak a felújítási és átépítési munkákhoz, hogy az egykori banképületből egy pompás, új úzlethelyiséget alakítsanak ki, tetején egy kényelmes lakással.

A fiatal házaspár rendkívül sok energiát áldozott a közös projektre,

hat hónapnyi munka eredményeképp végül 2022-ben befejezték az átalakítást,

melybe több, mint 28 millió forintnyi összeget fektettek. És az épület ekkor még csak egy üres csarnok volt, további munkálatokra volt szükség ahhoz, hogy lakást varázsoljanak belőle, saját igényeikre szabva.

A észak-walesi származású Ryan elmondta, hogy az épület már közel egy évtizede kihasználatlanul porosodott, mielőtt úgy döntöttek, hogy birtokba veszik:

"Abban a faluban nőttem fel, ahol ez a régi bank volt, mindig is tudtam, hogy rég bezárták, sőt, igázából nem is emlékszem rá, hogy korábban nyitva lett volna. Mivel egy remek, jól kihasználható épületről volt szó, és nagyon olcsón hozzájutottunk, úgy éreztük, élnünk kell a lehetőséggel. Végül 30 napon belül kézhez is kaptuk a kulcsokat. Az egész hihetetlennek tűnt".

A februári felújítási munkálatokat követően a pár már márciusban beköltözött, miközben tovább folytatták az átalakítást.

Az épületet új fürdőszobával és konyhával szerelték fel, beépítettek nyolc dupla üvegezésű ablakot, kibontották a falak 75%-át, és új tetőt építettek rá.

"Kezdetben ez csak egy nagy, nyitott terű terület volt. Új mennyezetre, új fűtésre, új vezetékezésre, tűzjelzőre volt szükségünk. Végül egy teljes falat kellett eltávolítanunk és újjáépíteni, mivel olyan nedves volt"

- magyarázta Ryan.

Az egykori banképület piaci értékét ma már közel 117 millióra becsülik, azaz több, mint 100 milliót nyert a pár rajta, noha a felújítás költségei ebben nincsenek benne. Ryan emellett úgy látja, hogy a falubeliek is kifejezetten jó szemmel nézik, hogy az épület új életre kelt.

Mivel itt nőttem fel, szinte mindenkit ismerek a lakók közül, akik láthatóan örülnek annak, hogy végre lett valami a régi, lakatlan épületből"

- mondta.