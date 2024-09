Észak-Korea kémközpontja: a CIA-val és a Moszaddal versenyezne Kim Dzsongun

Fotó: Wikipedia Commons / Wikipedia Commons

Egy korábbi, Dél-Koreába szökött tisztviselő, Dr. Kim Hyun-woo szerint az Állambiztonsági Minisztérium feladata kiiktani az ellenséges ügynököket az országban, ahogy feltárni az "ellenséges aknamunkát" is. Észak-Korea életében ez utóbbinak számít az is, ha egy állampolgár dél-korai műsort néz a tévéjén. Észak-Koreában ezért börtön jár. A szervezeten belül működő titkosrendőrség emellett Észak-Korea turizmusának egyik megkerülhetetlen szereplője: az állomány tagjai figyelik meg a külföldieket Phenjanban, ideértve azokat is, akik például üzletelni érkeznek az országban, vagy ENSZ-alkalmazottak. Feladatok idejében észlelni azt is, ha esetleg Észak-Korea életét a Kim-dinasztia elleni szervezkedés zavarná meg.

Egyesült Frontosztály: az észak-koreai hírszerző tevékenység egyik fontos szereplője a Koreai Munkapárt (a névleg kommunista országban nem "munkáspárt" az állampárt neve) alá rendelt, nehezen lefordítható nevű szervezet. Ennek feladata elsősorban a két Korea közötti párbeszéd fenntartása, amellett, hogy ennek részeként propaganda tevékenységet és kémkedést is folytat a déli országrész ellen, valamint fedőszervezeteket - például gazdasági tevékenységet nem végző vállalkozásokat - felügyel. Feladata továbbá, hogy elősegítse olyan közösségek és szerveződések létrejöttét, melyek rokonszenveznek Észak-Koreával.

az észak-koreai hírszerző tevékenység egyik fontos szereplője a Koreai Munkapárt (a névleg kommunista országban nem "munkáspárt" az állampárt neve) alá rendelt, nehezen lefordítható nevű szervezet. Ennek feladata elsősorban a két Korea közötti párbeszéd fenntartása, amellett, hogy ennek részeként propaganda tevékenységet és kémkedést is folytat a déli országrész ellen, valamint fedőszervezeteket - például gazdasági tevékenységet nem végző vállalkozásokat - felügyel. Feladata továbbá, hogy elősegítse olyan közösségek és szerveződések létrejöttét, melyek rokonszenveznek Észak-Koreával. A 225. számú ügyosztály: Észak-Korea hírszerző tevékenysége azzal az ügyosztállyal válik teljessé, mely beszivárgó ügynökök képzésével foglalkozik azért, hogy azok Dél-Koreában politikai nyugtalanságot keltve zavargásokat, esetleg forradalmat idézzenek elő.

Dr. Kim Hyun-woo szerint az észak-koreai hadsereg emellett folyamatosan ellenőrzi tagjait, és a néphadseregként működő szervezetben külön ügynökök dolgoznak azért, hogy kiszűrjék a külföldi hírszerző tevékenység jeleit, illetve katonai kémelhárítást végezzenek.