Megdőlhet egy rekord az Északi-sarkkörön

Augusztus 22-én indult Dél-Kínából, szeptember 4-én pedig belépett Oroszország északi tengeri útvonalára a NewNew Star nevű konténerszállító hajó. A hajó Szentpétervárba tart.

A hongkongi zászló alatt közlekedő, 17 éves NewNew Star 3.534 TEU-s kapacitású (a TEU a tengeri áruszállításban használt szabványkonténert jelenti, 1 TEU a 20 láb hosszú konténernek felel meg).

Ezzel jelenleg a legnagyobb, jégvédelem elleni teherhajó a világon, mely megkísérli az Északi-sarkkör tengeri útvonalán való áthaladást.

A hajóról 2018-ban, Spanyolországban készült felvétel

Mindez arra az átrendeződésre hívja fel a figyelmet, mely a tengerhajózásban jelenleg is zajlik a klímaváltozás miatt. Ez azt jelenti, hogy az egyre hosszabb ideig tartó, jég nélküli időszakok az Északi-sarkkörön felértékelik az ottani vízi útvonal jelentőségét. Oroszország és Kína is arra törekszik, hogy egyre jobban ki tudja használni az ottani áruszállításban jelentkező lehetőségeket. Különösen úgy, hogy Európa irányába jelenleg is kerülni kényszerülnek a hajók Afrika felé a jemeni húszi lázadók akciói miatt. A támadások aláásták a vörös-tengeri hajózás biztonságát. Az északi-sarkköri hajózás ebben a helyzetben jobb alternatíva lehet, legalábbis az év nyári hónapjaiban.

Jégtörők persze rendszeresen felbukkannak az északi útvonalon, de a teherszállító hajók legfeljebb arra kapnak mechanikus védelmet, hogy elkerülhessék a jégbe szorulást. Ezért van nagy jelentősége annak, hogy NewNew Star lényegében

a jégtől teljesen védtelenül próbálja meg az útvonal teljesítését az eddigi legnagyobb ilyen teherhajóként.

Ráadásul könnyen lehet, hogy hamarosan az általa felállított rekord is megdől. Mint a gCaptain kitér rá, egy Panamax-kategóriájú hajó, a Flying Fish 1 jelenleg Szentpéterváron várja az engedélyt a sarkköri hajózás megkezdésére. A Panamax-kategóriájú hajók korábban a legnagyobb olyan hajók voltak, melyek még képesek voltak átkelni a Panama-csatornán annak 2016-os bővítése előtt.

Ha a Flying Fish 1 teljesíti Északi-sarkköri vízi útvonalat, 4.890 TEU kapacitásával máris új csúcsot állít be, egyúttal az első Panamax-teherhajó lesz, mely átkelt sarkkörön.