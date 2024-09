Fekete majonéz került a magyar boltokba - rendkívül különös oka van

A napokban a magyar vásárlók furcsa termékkel találkoztak néhány boltban, ugyanis fekete majonéz került a polcokra. Hozzá kell tenni, hogy nem ez az első eset, hogy egy híres márka piacra dobja a limitált kiadású fekete majonézt - korábban egy másik gyártó is előrukkolt már egy ilyen szósszal a közelgő Halloween miatt, és most az Univer is ugyanebből az okból adta ki a saját fokhagymás black editionjét - számolt be róla a Promotions.hu.

Nem valamiféle mesterséges színezőanyag, hanem a fekete fokhagyma adja a termék fekete színét, ami egy rendkívül egészséges zöldség.

Ezt az élelmiszert évszázadok óta használják a koreai, japán és thai konyhaművészetben, míg a nyugati konyhákba a 2000-es évek közepén jutott el. Ennek a zöldségnek az íze olyan, mint az érlelt balzsamecet, aszalt szilva, medvecukor, melasz, karamell, vagy tamarind. Sokféleképpen lehet fogyasztani: lehet például pirítósra kenni, mártásokba keverni, vagy bedörzsölni vele sütés előtt a csirkehúst és a halat, amiknek igen különleges plusz ízt ad. Szárított por formájában is kapható, mint a sima fokhagymát.

A fokhagyma fekete színét fermentálással lehet elérni, amely során megnő a zöldség antioxidáns tulajdonsága. A fekete fokhagyma rákellenes hatását több tanulmány is igazolta és ígéretes eredmények születtek az elhízás elleni kezelések terén is állatkísérletekben.

A Halloweenhez kapcsolódóan fekete színű majonéz került több hazai üzlet polcaira

Fotó: AFP

Maga a fokhagyma egyébként sokkal több, mint csupán egy ízesítő.

A tudományos kutatások és évszázadok óta tartó népi gyógyászati eljárások egyaránt igazolják, hogy a fokhagyma számos jótékony hatással rendelkezik. Pozitív hatást gyakorol egészségünkre. Emellett kreatív módon is felhasználható, hogy ínycsiklandó ételeket varázsoljunk az asztalra.

A fokhagyma gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. Többek között C- és B-vitaminokban, valamint mangánban és szelénben. Ezen kívül az allicin nevű vegyületet tartalmazza, amely számos antibakteriális és gyulladáscsökkentő tulajdonsággal bír. Tehát annak ellenére, hogy ez a vegyület felel a fokhagyma erős illatáért, pozitív tulajdonsága is van.