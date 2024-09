Filmes tárgyak, amelyek hihetetlen összegekért keltek el

Ahogy megírtuk, hamarosan egyedülálló árverés veszi kezdetét: Trónok harca relikviák kerülnek kalapács alá, a világszerte sikerrel vetített sorozat lezárása után néhány évvel. A Trónok harca aukció az első nagyszabású árverés lesz az HBO sorozatához kapcsolódóan. A filmes kellékek aukciós árai várhatóan óriási pénzeket fognak megmozgatni. Ez az árverés azonban nem az első aukció híres filmes tárgyakért. Mutatjuk, mekkora összegek cseréltek gazdát kellékek, kosztümök, híres filmes tárgyak eladása alkalmával.

Filmes tárgyak: hamarosan grandiózus árverést rendeznek a Trónok harca relikviák katalógusba rendezett tárgyaiból

Fotó: Northfoto/SWNS/Heritage Auctions

Filmes tárgyak: Dorothy piros cipője

A Judy Garland által viselt legendás cipő az Óz a csodák csodája relikviák talán legismertebb darabja. A filmes tárgyak között különösen hányattatott sorsú Dorothy cipője, mert 2005-ben ellopták abból a múzeumból, amelynek a tárgyat a korábbi árverésen megszerző, híres filmes tárgyak iránt rajongó gyűjtő kölcsönadta, és csak 13 évvel később került vissza a tulajdonoshoz, ekkor találták meg. A gyűjtői filmes kellékek egyik Grálját 2000-ben 660 ezer dollárért szerezte meg tulajdonosa. Dorothy piros cipője tehát nagyon sokat ér a híres filmes tárgyak eladása érdekében szervezett eseményeken, de bármennyire is ikonikus, egyedi darab, messze nem a legdrágább.

Fotó: Astrid Stawiarz/Getty Images/AFP

Filmes tárgyak: az egyik legismertebb filmes gonosz sisakja

A filmes relikviák gyűjtése talán nem is lehetne teljes a Csillagok háborúja tárgyak említése nélkül. A híres filmes tárgyak iránt rajongók körében különösen a filmsorozat eredeti három epizódjában látott, most már gyűjtői filmes kellékek bírnak értékkel. Ilyen a filmsorozat egyik legfontosabb karaktere, a Darth Vader által viselt sisak is, melyet az őt megformáló David Prowse A birodalom visszavág című epizódban viselt. A filmes tárgyak árverése nem lenne teljes, ha nem említenénk, hogy 2019-ben egy aukció alkalmával egy titokzatos gyűjtőnek 898.420 dollárt ért meg, hogy tulajdonába kerüljön a jelmez.

Filmes tárgyak: Darth Vader sisakja, amit az őt megformáló színész A birodalom visszavág forgatásán viselt, rengeteg pénzt megért egy gyűjtőnek

Fotó: AFP

A Csillagok háborúja továbbra is első számú a gyűjtök között

Érdekes ugyanakkor, hogy a filmes tárgyak, és különösen a Csillagok háborúja tárgyak között nem a messzi-messzi galaxis első számú gonoszának sisakja a legdrágább a híres filmes tárgyak sorában. Valakinek ugyanis 2,76 millió dollárt ért meg egy Csillagok háborúja relikvia 2017-ben, mégpedig az R2-D2 asztrodroid fizikai megjelenése (a jelmezben részben egy kis növésű színész segítségével keltették életre a sok rajongó kedvencévé vált droidot). Ezzel a ritka filmes relikviák sorában az R2-D2 jelmeze az egyik legdrágábbá vált.