Kimagasló fizetéssel keres munkatársakat egy áruházlánc

Munkatársakat keres csapatába Szlovákiában a lengyel Biedronka áruházlánc, amelyet a logójában szereplő állatfigura alapján a "katicás" üzletláncnak is neveznek. A közelmúltban olyan álláshirdetést tettek közzé, amelyben

üzletvezetői pozíciót kínálnak havi 1900 eurós alapfizetéssel, valamint 400 eurós bónusszal.

Emellett értékesítési képviselőket is keresnek Zólyomban, Érsekújváron, Léván, Vágbesztercén és Szenicén. A leendő menedzserektől legalább 2 éves, kiskereskedelemben szerzett tapasztalatot, jó kommunikációs és szervezőkészséget, felelősségteljes és önálló munkavégzést, valamint a pénztárgép használatának ismeretét várják el.

Az Új Szó cikke szerint további fontos feltétel, hogy a jelentkezőknek teljesíteniük kell egy alapképzést Lengyelországban.

Az Origo nemrégiben beszámolt arról, hogy Magyarországon még nincs üzlete a Biedronkának, amely Lengyelország egyik legnépszerűbb, és Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb árbevételét elérő kiskereskedelmi vállalata. Az áruházlánc nemrégiben a regionális terjeszkedés mellett döntött, amivel jelentős konkurenciája lehet többek között a Lidlnek, az Aldinak vagy a Tescónak is.

Szlovákiában magas fizetéssel keres alkalmazottakat ottani érdekeltségéhez a térségünkben terjeszkedő Biedronka áruházlánc

Fotó: Shutterstock/Proxima Studio

A Biedronkának több mint 3 ezer boltja van Lengyelországban, ahol ők vették át a korábban Magyarországon is működött német Plus-üzletek üzemeltetését. A cég régóta tervezi a terjeszkedést, most pedig az is kiderült, hol és mikor nyitnak új boltokat.

A Biedronka az idei év végén nyitja meg első üzleteit Szlovákiában, ennek keretében hirdették meg az állásokat is ottani, most formálódó csapatukba.

A vállalat vezetése azt sem tartja kizártnak, hogy Romániában is boltot nyitnak, így mondhatni körbe veszik majd Magyarországot - írta nemrégiben a Mindmegette.hu.

Arról egyelőre nincsenek hírek, hogy a Biedronka tervezi-e a magyar piacon való megjelenést, de akár ez sem lenne meglepő az eddig ismert lépéseik alapján.

A Biedronka nem egészen harminc évvel ezelőtt, 1995-ben nyitotta meg első üzletét, és akárcsak az itthon is jól ismert diszkontok, nem csak alacsony árairól, széles árukínálatáról, hanem a raklapos kihelyezésről is ismert.