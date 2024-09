A veszélyek ellenére több nagyvárosban is lehet folyóban fürdőzni

Fekáliás vízben úsztak a Szajnában az olimpikonok

Az idei párizsi olimpia egyik legnagyobb botrányaként, a korábbi ígéretek ellenére a Szajna vízminősége gyakran nem egyszerűen alkalmatlan, hanem vállalhatatlanul rossz volt az úszószámok megtartásához. Ennek ellenére a versenyzőknek vállalniuk kellett a vízbe merészkedést – és annak szomorú következményeit.

Párizsban 1,4 milliárd eurót költöttek arra, hogy különböző módszerekkel az idei olimpiára újra alkalmassá tegyék a folyó vizét az úszásra, a ráfordítás azonban finoman fogalmazva sem hozta a vártakat.

A német Florian Wellbrock a Szajnában az olimpia idején - több úszó megbetegedett versenyszáma után

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A 20. században a nagyvárosi területeken átfolyó vizekben megszűnt a fürdőzés, egyrészt azért, mert a folyamokat egyre nagyobb mértékben használták áruszállításra, másrészt azért, mert az ipari valamint az emberi szennyezés lerontotta a vízminőséget. Mindkettő egyértelmű veszélyforrás a fürdőzőkre nézve. A legtöbb európai nagyvárosban a csatornarendszer és szennyvízjáratok gerince száz évnél is idősebb, egy részük egy hirtelen lezúduló esővel is nehezen birkózik meg. Így a folyók vízminősége nagyon hamar kiszámíthatatlanul változhat a városi szakaszokon.

Ennek ellenére vannak olyan európai nagyvárosok, melyekben engedett a fürdőzés a város folyójának egyes belső szakaszain, illetve a tengervízben. A Bloomberg összeállítása alapján ezekből mutatunk be néhányat.

Strandolás a csatorna partján

Az öbölmelléki Koppenhága városának vízminősége a város vezetése szerint alapértelmezettként alkalmas a fürdésre, ha pedig időnként mégsem, arra egy riasztórendszer figyelmezteti a fürdőzni vágyókat. Igaz, a jó vízminőség Koppenhágában is viszonylag friss dolog. A kikötőterületeket az ott élők gyakran használták fürdőzésre, de az ipari szennyezés növekedése miatt az 1950-es években betiltották azt. A víztakarítás az 1990-es években indult, a programra 3 milliárd dán koronát (nagyjából 164 milliárd forintot) költöttek. 2003-ban pedig megnyílt az első új kikötői napozó- és fürdőhely. A városi hatóságok még létrákat is felszereltek a rakpartokon, hogy könnyebb legyen be- illetve kijutni a vízből.