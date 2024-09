Covid előtti szinten a turizmus és a vendéglátás 

Elemzők szerint a gazdasági semlegességnek számos előnye van. Azért is fontos célkitűzés, mert új erőközpontok rajzolódnak ki, a korábban egycentrumú, a Nyugat dominanciájára épülő világgazdaságot a többpólusú, blokkosodott világgazdaság válthatja fel, amelyben az alkalmazkodás kulcsfontosságú tényező lesz – írta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány legújabb elemzésében.

A gazdasági semlegesség ellentéte a közgazdaságtanban a gazdasági függőség, amelyben a kevésbé fejlett vagy periférikus nemzetek gazdasági növekedés, technológia, beruházás és kereskedelem tekintetében nagymértékben a fejlettebb centrumországoktól függenek – magyarázta az intézet.

Számos esetben épp a liberalizált kereskedelem ágyazott meg az egyoldalú függőségeknek.

Jelentősen fertőződött a kukoricaállomány

Az idei kukoricatermés nemcsak a mennyisége miatt gyengébb a jónál, hanem kisebb a tápanyagértéke, gyengébb a rosttartalma, nem lehet olyan jól hasznosítani, mint tavaly – mondta egy sajtóbeszélgetésen Kiss Péter, a gabonakereskedők, -feldolgozók és takarmánygyártók érdekeit képviselő Gabonaszövetség elnöke. Ez az egyik oka annak, hogy a takarmányfeldolgozók kénytelenek csökkenteni a takarmányban a kukorica arányát. Az ennél is súlyosabb ok viszont az, hogy az idei termés aflatoxinnal fertőzött. Ez a fertőzés súlyosabb a 2022-esnél, nagyobb területen terjedtek el, és magasabbak is az értékek. Az eddigi adatok szerint a most betakarított kukorica több mint negyven százalékában a toxin jelenléte határérték fölötti. Jelenleg a betakarítás hatvan százalékánál tarthatnak a gazdálkodók, és nem lehet arra számítani, hogy javulna a helyzet – írja a Világgazdaság. A helyzetet jól jellemzi, hogy 2022-ben a nyolc-kilences toxinfertőzöttségi értékek számítottak magasnak, most a harminc-negyvenes sem ritka.