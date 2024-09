Kegyetlen hajóbaleset a Balti-tengeren, több száz ember halt meg

A 157 méter hosszú komphajót 1979-ben építették egy németországi hajógyárban. A Nordström & Thulin 1993-ban kezdte el használni, méghozzá Tallin és a stockholmi kikötő között vitte az utasokat és az autóikat. A hajón 11 emelet volt, ezen osztoztak a vendégek, a több mint 100 fős személyzet tagjai, valamint itt tárolták a rakományt és a vendégek autóit. A hajó orra nyitható volt, itt tudtak maguk felállni az autókkal a hajóra. A kapitány Avo Pith volt, aki próbálta megmenteni a hajót 30 évvel ezelőtt, amikor 1994. szeptember 28-án, a hajnali órákban elsüllyedt. A hajóbaleset máig az egyik legsúlyosabb a történelemben.

Hajóbaleset miatt halt meg több mint 800 ember a Balti-tengeren.

Fotó: Wikimedia Commons

Nem gondolták, hogy ilyen hajóbaleset megtörténhet

Az MS Estonia 1994. szeptember 27-én kis késsel, este 19 óra után indult el Tallinból. A cél az volt, hogy másnap reggel kilencre odaérjen Stockholmba. A hajón aznap 803 ember utazott, valamint a fedélzeten volt még a 186 fős legénység is.

Aznap a Balti-tengeren hatalmas vihar volt, nagyon erős széllel. Ahogy haladt a komp a stockholmi kikötő felé, a szél és a hullámok is egyre nagyobbak voltak, az akkori jelentések szerint akár elérhették a 10 méteres magasságot is.

Emiatt a közelben haladó hajók lassítottak, de Avo Pith ezt nem tette, meg nem akart még nagyobb késéssel odaérni Stockholmba.

A hajón utazók ekkor már a zárt terekbe, vagy a kabinjaikba húzódtak be az időjárás elől.

Az este folyamán lassan az utasok lefeküdtek a kabinjaikban, és már csak a személyzet és a legénység dolgozott a kompon. Éjfél után azonban miden megváltozott.

Eltűnt az orra

A tengerészek és a személyzet tagjai is egy nagy csattanást hallottak. A hajó ekkor a turkui szigetcsoportnál járt. A következő percben többször is hallották a csattanást, amire már a vendégek közül is többen felébredtek. Avo Pith a hajó orra felől érkező csattanó hangok miatt odaküldött pár matrózt, hogy ellenőrizzék, minden rendben van-e. Amikor visszaértek, nem számoltak be semmi szokatlanról.

Ekkor azonban már a hajó nyitható orra le volt törve, és áradt be a víz a hajó rakterébe.

A kompon nem volt még olyan kamera, ami alapján a legénység figyelhette volna a hajó orrát, a nyitható orr hibáját jelző fények pedig nem gyulladtak fel.