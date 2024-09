Itt vannak a konkrét számok: egyértelműen erősödik a magyar gazdaság

Augusztusban az egy évvel korábbiakat átlagosan 3,4 százalékkal meghaladták, júliushoz viszonyítva azonban átlagosan nem változtak a fogyasztói árak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban a magyar üzemanyagárak havi alakulása is lejjebb húzta az árdinamikát, júliushoz képest alatt 0,8 százalékkal mérséklődtek. Szintén kedvező fejlemény, hogy az egyszeri hatásoktól megtisztított maginflációs mutató a vártnál alacsonyabb, 4,6 százalékos lett. Az már viszont kevésbé, hogy a szolgáltatások esetén még mindig közel 10 százalékos az infláció, és ez húzza továbbra is az áremelkedésket.

Jelentősen csökkent a magyar infláció

Fotó: Shutterstock/Ground Picture

A KSH szerint az élelmiszerek ára 2,4 százalékkal nőtt éves alapon augusztusban, ezen belül a liszté 27,7, a csokoládé és kakaóé 10,6, az éttermi étkezésé 8 százalékkal.

A termékcsoporton belül a száraztészta ára 8,1, a tojásé 7,9, a tejtermékeké 5,7, a cukoré 4,6, a kenyéré 1,7 százalékkal csökkent."

Azonban továbbra is a szolgáltatások húzzák az árdinamikát, amelyek 9,5 százalékkal drágultak, ezen belül a lakbér és a testápolási szolgáltatások 10,6-10,6, az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 10,5, a járműjavítás és -karbantartás 9,6, a sport- és múzeumi belépők 8,8, a lakásjavítás és -karbantartás 8,5, az üdülési szolgáltatás 6,2 százalékkal.

Folytathatja a kamatcsökkentést a magyar jegybank szeptemberben

A keddi adattal a monetáris lazítás szeptemberi folytatása újabb mankót kapott. Augusztusban ideiglenesen leállt a kamatcsökkentésekkel a Magyar Nemzeti Bank, amiben a forint mozgása mellett a Fed közelgő kamatdöntése is szerepet játszott, jó eséllyel ismét tehet lépést a jegybank a 5 százalékos alapkamat irányába a monetáris tanács a szeptemberi kamatdöntő ülésén. Még akkor is, ha közben az infláció szeptember után részben a bázishatások miatt ismét visszaemelkedhet a jegybank célsávja fölé. Az éves átlagos drágulás üteme azonban ezzel együtt is 4 százalék alatt lehet, a kormány ezt mos 3,7 százalékra várja.

Nagy Márton: Erősödik a fogyasztói bizalom

A kormány már a múlt évben sikeresen letörte, majd tartósan alacsony szintre szorította vissza a háborús helyzet és a szankciók miatt megugrott inflációt, amelynek mintegy nyolcvan százaléka kínálat oldali volt"

- minderről már Nagy Márton beszélt. A nemzetgazdasági miniszter jelezte: az infláció alacsony szinten tartása érdekében a kormány továbbra is fenntartja az olyan célzott és hatékony intézkedéseket, mint az online árfigyelő rendszer, amely 2023. július 1-je óta jelentős mértékben hozzájárul a kiskereskedelmi verseny élénkítéséhez és az infláció ellenőrzés alatt tartásához.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a tartósan alacsony infláció kiszámíthatóságot és a magas bérnövekedésnek köszönhetően reálbér-növekedést jelent, így az egyaránt jó a családoknak és a vállalkozásoknak is.

A fizetések vásárlóerejének tavaly szeptember óta tartó növekedése érdemben hozzájárul az óvatossági motívum fokozatos oldódásához, a fogyasztói bizalom erősödéséhez, ezáltal a fogyasztás bővüléséhez – tette hozzá Nagy Márton.