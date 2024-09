Nem kapja meg a nyereményét egy lottónyertes, és már ételre sincs pénze

A 71 éves Pete Daly a Liverpool Echo-nak elmondta, hogy ő volt az Euromillions lottó szerencsés nyertese júliusban. A wirral-i férfi azonban még mindig nem kapta meg a nyereményét. A dühös nyugdíjas júliusban 582,20 fontot (nagyjából 230 ezer forintot) nyert a lottón, amikor is örömében gyorsan kifizette az autóbiztosítását. De miután több mint egy hónapot várt a nyereményre, Daly-nak teljesen elfogyott a pénze ezért most élelmiszerbankokhoz kellett fordulnia - számolt be a Daily Star.

Miután felvette a kapcsolatot a National Lottery-vel, Daly elmagyarázta:

582,20 fontot (nagyjából 230 ezer forintot) nyertem, és minden alkalommal, amikor felhívom őket, más magyarázatot kapok. 10 éve fizetek a lottóért, azaz heti 10 fontot (kb 4000 forintot). 30 év eltelt és végre nyertem, de azt sem adják meg.

A lottótársaság azóta arról számolt be, hogy felvették a kapcsolatot a nyugdíjassal, hogy jelezzék neki, hogy a nyereménye hamarosan nála lesz, de Mr. Daly anyagi helyzetén ez egyelőre nem segít. Elmondta:

Nem engedhetem meg magamnak, hogy fodrászhoz menjek, ráadásul új cipőre is van szükségem.

"Nem engedhetek meg magamnak semmit, mert kifizettem az autóbiztosítást, és azt hittem, hogy 10 napon belül megkapom ezt a pénzt. Beragadtam a házba, nem engedhetem meg magamnak, hogy bárhová is elmenjek, nem engedhetem meg magamnak a pazarlást, sem az üzemanyagot".

Szükségem van erre a pénzre, küszködök, hogy meg tudjak élni.

Az Allwyn lottó-üzemeltető szóvivője így válaszolt:

Nagyon sajnáljuk a felmerült problémát, a kollégáink most felhívták Daly urat. Mi minden héten több száz – esetenként több ezer – nyereményigénylést dolgozunk fel sikeresen.

A szóvivő azonban azt állítja, hogy részben a Royal Mail okolható a késedelemért:

"Ez egy felülvizsgálati követelési eljárás bevezetése után történt, amelyet az év elején kellett bevezetnünk, miután a Posta úgy döntött, hogy a továbbiakban nem fizeti ki a National Lottery kiskereskedelmi nyereményeit. 500,01 font és 50 000 font között.

Sajnos néhány ilyen követelés különböző okok miatt késik.

A szóvivő azt is hozzátette, hogy a Nemzeti Lottó azon dolgozik, hogy javítsa követelések kifizetését, és szeretné megnyugtatni a nyerteseket, hogy "határozottan megkapják" a nyereményüket.