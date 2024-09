Tornyos kastélyt keres lakható vendégkúriával? Íme!

Az örök romantikusoknak, a térkedvelőknek, vidéki magányra vágyóknak is ideális választás lehet ez a kastély, mert nem csak csodaszép, de még a saját ízlésünkre is formálható. 650 négyzetméternyi lehetőség, csupán 68 millió forintért! Annak is érdemes kattintania, aki befektetné a pénzét. Ne késlekedjen, mert jó áron van most, és itt a moston van a hangsúly!

“Somogy vármegyében, a Marcali járásban, Vése településen 6061 négyzetméteres telken 1820-ban épült felújítandó, hangulatos, tornyos kastélyépület lakható vendégkúriával együtt eladó! A kastélyt a Hencz család (Vése község egyik legmódosabb gazdálkodó családja, nemesi származású felmenőkkel rendelkeztek) építtette. A kúria tulajdonos felesége Dessewffy-lány volt. Érdekesség, hogy a kastély helyén eredetileg egy grófi kúria állhatott, amelynek bontott tégláiból épült a Hencz-kastély, amely a település és a környék egyik legszebb, legkülönlegesebb épülete. Fotó: Ingatlanbazár A fő kastély pince, földszint és toronyszoba+tetőtér kialakítású, a vendégkúria egyszintes, felújított, összkomfortos, költözhető, lakható. A „földszinten”, amely néhány lépcsőfokon keresztül közelíthető meg, hatalmas, egy légterű, teraszkapcsolatos, impozáns, 3,4 méteres belmagasságú szalon, 3 szoba és fürdőszoba, az emeleten toronyszoba és padlástér, míg a pinceszinten wellnessrésznek, játékszobának, jóga- vagy konditeremnek, háztartási helyiségnek alkalmas, normális belmagasságú, ablakos helyiségek találhatóak vizesblokkal. A kastély felújítását jelenlegi tulajdonosa már elkezdte, a munkálatok során minőségi anyagok használatával. A munka előrehaladtával az ár változni fog a felújítás költségeivel. A hatalmas, több autó elhelyezésére is kiválóan alkalmas udvarban található másik kúria épülete felújított, azonnal költözhető, praktikus kialakítású, közösségi résszel, hálószobával, külön konyharésszel, fürdőszobával. A telekre igény szerint még építeni lehet. A legközelebbi nagyvárosok: Marcali és Kaposvár.“[...] Még több remek lehetőség az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

