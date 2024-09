Kellene egy illusztris ház? Találtunk!

Ha a jóízlés és a pénz találkozik, akkor szép dolgok születhetnek! Nyíregyházán ez a két halmaz összeért, amiből egy stílusos, nagypolgári családi ház született, medencével. Van dolgozószoba, 6 hálószoba, jakuzzi, medence, szauna és a garázsba 5 autóval is be lehet állni. A térkövezett, parkosított kert is hozzáad ehhez csomaghoz, és akkor még a fedett teraszról nem is beszéltünk! Csak megtekinteni is megéri!

Vágólapra másolva!

“Nyíregyháza belvárosában, 2 épületből álló, 593 négyzetméteres, 1960-ban téglából épült, cserépfedésű, szintes nagypolgári családi ház, felújított állapotban, 1310 négyzetméteres, két utcáról megközelíthető, hangulatos telekkel eladó! Első épület: nappali, amerikaikonyha, dolgozószoba, 6 hálószoba, fürdőszoba, jakuzzi, medence, szauna. Második épület: 5 állásos garázs, az emeleten nagy nappali. Fotó: Ingatlanbazár Legfontosabb tudnivalók az ingatlanról: egyedi gázfűtés került kialakításra - energiatakarékos

a családi ház 2016-ban teljeskörű felújításon esett át, igényes belső kivitelezéssel

tágas terekkel és nagy belmagassággal rendelkezik

a burkolatok minőségi anyagokból készültek, a fürdőszobában prémium minőségű szaniterek kerültek beépítésre

beépített modern konyhabútor

hatalmas fedett terasz, ezen keresztül jutunk el a jakuzzihoz és a szaunához

térkövezett, gyönyörűen parkosított udvar. Az ingatlant minőségi anyagok felhasználásával újították fel, modern, egyedi kivitelezéssel, minden igényt kielégítő tervezéssel.“[...] Még több remek lehetőség az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!