Meglepő, de nem a sivatagi jövőváros a legköltségesebb a világon

Grandiózus fejlesztések zajlanak a világban, melyek között a legdrágábbak árcéduláin több száz milliárd dolláros összeg szerepel. Ez óriási változás a legdrágább beruházások világában, akár csak két-három évtizeddel korábbra tekintve: nem sokkal korábban "csak" néhány tízmilliárd dollár kellett ahhoz, hogy egy fejlesztés a legdrágább beruházás lehessen, vagy azok listájára kerülhessen - jelzi elemzésében a 1Bulid nevű vállalat. A cégnél azt is hozzáteszik: a legdrágább beruházás költsége modellezésük szerint még 2030 előtt átüti a rendkívüli, 1 ezer milliárd dolláros küszöböt. Azt, hogy melyik lesz az, egyelőre nem tudni, de az elemzés, valamint az International Construction Magazine alapján összegyűjtöttük a világ jelenleg futó 10 legdrágább fejlesztését!

A 2024 januárjában készült felvételen épülő autóutak a tengerparton az indiai Mumbai közelében - a város neve még felbukkan a legdrágább beruházás témájában készült összeállításunkban

Fotó: Unsplash / Zoshua Colah

Legdrágább beruházás: 100 milliárd dollár a belépő a klubba

Óriási infrastrukturális fejlesztések, megavárosok, kontinenseket átszelő vasúti hálózatok, és persze a mesterséges intelligencia még okosabbá tétele: több, jelenleg zajló fejlesztés versenyezhet, ha nem is a legdrágább beruházás címéért, de a top 10-es listára kerülésért. Érdekes, hogy a tíz legdrágább, futó megaprojektből négy a világon ugyanott, az Arab-öböl térségében valósul meg.

Összeállításunkban megismerheti a tíz legdrágább beruházás listáján szereplő óriási fejlesztéseket, a 10. helyezettől indulva, az 1. helyezettig bezárólag. Erről előzetesen eláruljuk: az európai kontinens az otthona.

10. Még több ész a mesterséges intelligenciának

Bár a legdrágább beruházás, az óriási infrastrukturális fejlesztések kapcsán sokaknak a hatalmas építkezések, autópályák, vasútvonalak és hasonlók jelennek meg a szeme előtt, a legnagyobb beruházások körét most már nem csak a különleges építőipari-mérnöki teljesítményekre szabad vonatkoztatni. Pontosabban a mérnöki munkák alatt most már a szoftvermérnöki munkákra is gondolni kell, hiszen a mesterséges intelligenciák (MI) fejlesztése minden korábban vártnál nagyobb sebességgel zajlik.

Legdrágább beruházás: dollármilliárdok ömlenek a mesterséges intelligenciába is (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Ezeket a megoldásokat pedig ki is kell szolgálni, hiszen a MI-k működésük közbeni rengeteg adatot mozgatnak meg. A Microsoft és az Open AI még tavasszal jelentette be, hogy az MI-re fókuszáló fejlesztések mellett gigantikus, 100 milliárd dolláros ráfordítással óriási adatközpontot hoznak létre, melynek elsődlegesen a mesterséges intelligencia, illetve az arra épülő alkalmazások kiszolgálása lesz a funkciója.